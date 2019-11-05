Зірка фільмів "Люди Ікс" Джеймс Макевой таємно одружився з Лізою Лібераті.







40-річний Джеймс Макевой одружився на своїй дівчині Лізі Лібераті після двох років роману, причому весілля, швидше за все, відбулася ще у вересні. Церемонія була скромною і практично таємницею, так як закохані не хотіли галасу, а радісну новину ЗМІ повідомили не молодята, а близький друг актора, Джеймс Ллойд.



Днями Джеймса і Лізу бачили в Філадельфії, і очевидці помітили, що обидва тепер носять обручки.