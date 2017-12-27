Открытие Украине доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества

Об этом в комментарии " Укринформ " сообщил министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", - сказал он.

По его словам, открытие Украине доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества.

"Наши ведомства работают над дальнейшими шагам по предоставлению возможной поддержки. Разрешение на продажу оружия - лишь один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - добавил Саджан.

Он также пообещал "продвигаться в этом вопросе".

Ранее сообщалось, что Канада передаст Украине военное оборудование. По словам канадского министра, это жизненно важное оборудование увеличит возможности Вооруженных сил Украины, одновременно уменьшив финансовую нагрузку на украинское правительство

Как сообщалось, Канада включила Украину в контрольный список стран , согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия.