|Смертельное ДТП в Киеве: внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе
|27.12.2017 22:45
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В Киеве водитель внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе, передает со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.
"Водитель внедорожника #Land Rover ... сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пешеход скончался на месте. На месте работают следственно-оперативная группа, патрульная полиция и скорая помощь", - говорится в сообщении.
В заметке сообщества указано, что ДТП произошло на улице Васильковской.
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