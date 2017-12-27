В Киеве водитель внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе, передает со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.

"Водитель внедорожника #Land Rover ... сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пешеход скончался на месте. На месте работают следственно-оперативная группа, патрульная полиция и скорая помощь", - говорится в сообщении.

В заметке сообщества указано, что ДТП произошло на улице Васильковской.

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