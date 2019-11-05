На следующей неделе будут обнародованы стенограммы с показаниями других свидетелей, более важных для дела.

Следователи по делу об импичменте Палаты представителей впервые предоставили свидетельские показания в понедельник, обнародовав стенограммы с закрытых слушаний бывшего посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря США Майка Помпео Майкла Маккинли. Об этом сообщает

«Во время дачи показания в прошлом месяце посол Мари Йованович сказала демократам и республиканцам, что она считает, что стала жертвой консервативной клеветнической кампании, которая пыталась изобразить ее нелояльной по отношению к президенту Трампу и побудила его уволить ее. А дипломат Майкл МакКинли рассказал следователям, как он давил на высших должностных лиц Госдепартамента, чтобы публично поддержать госпожу Йованович, и они отказались», – говорится в сообщении.

В издании отмечают, что на следующей неделе будут обнародованы стенограммы с показаниями других свидетелей, более важных для дела.

Напомним, что на прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили текст резолюции, санкционирующей продолжение рассмотрения с целью импичмента президента Дональда Трампа.

В резолюции подтверждается, что расследование будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, о доходах и расходах, а также юридический комитет.

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