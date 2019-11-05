В Вашингтоне в соответсвии с решением нижней палаты Конгресса США сделать слушания по импичменту Трампу открытыми, опубликована стенограммах свидетельских показаний экс-посла США в Киеве Йованович.

Из стенограммы, в частности, следует, что прежний генпрокурор Юрий Луценко, был готов исполнить просьбы Джулиани и начать расследование действий семьи Байденов, чтобы добиться от Трампа благосклонности к себе и бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Из этого факта следует, что Порошенко был готов по щелчку пальца сдать своих покровителей из Демпартии США.

Выяснилась и еще одна интересная деталь: по словам Йованович, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в феврале 2019 года предупредил её, что люди из окружения Джулиани - некто Парнас и Фруман - играли роль посредников при организации встреч Джулиани и Луценко и что они лоббировали отстранение Йованович от должности посла.

Иными словами, выяснилось, что Аваков "стучал" Мари Йованович на своего коллегу по власти.

И, похоже, делал это регулярно по принципу "стучать всегда, стучать везде" — вот и сохранил за собой пост министра. А вот Луценко это не удалось.

Напомним в прошлом месяце американские бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были в США арестованы по обвинениям в нарушении правил финансирования кампании Дональда Трампа.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович во время своих показаний Комитету Палаты представителей заявила, что экс-генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство требовало от него четких результатов работы Генпрокуратуры. Об этом передает "Голос Америки" .

"Думаю, господину Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры. Когда он занял должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые прежний президент (Янукович - Ред.) и его подручные вывели из Украины. Ни одно из этого не было выполнено. Мы считали это хорошими целями и стремились привлечь его работать в этом направлении, а он на самом деле на это не обращал внимания", - заявила экс-посол.

По словам Мари Йованович, Луценко хотел, чтобы посольство организовало его встречу с генеральным прокурором США, директором ФБР и другими. Он вроде бы имел для них важную информацию. Однако тогдашний глава ГПУ не хотел предоставить эту информацию для проверки ФБР.

"Теперь я понимаю, что это была ложная информация в отношении меня (информация о так называемом "списке неприкасаемых" от Йованович - Ред.), - рассказала конгрессменам экс-посол.

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