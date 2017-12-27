"Громадське" сообщило, что за рулем автомобиля, который вечером 27 декабря сбил человека в Киеве, был судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По информации полиции, автомобиль ехал на зеленый сигнал светофора Фото: kiev.informator.ua Отмечается, что пешеход скончался сразу. https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/950774368421790 Интернет-издание "Информатор" пишет, что врачи скорой помощи, прибывшие на место аварии, диагностировали у него разрыв внутренних органов.По информации полиции, автомобиль ехал на зеленый сигнал светофора. Мужчина перебегал дорогу за несколько метров от пешеходного перехода. Погибшему было 58 лет.Отмечается, что на место происшествия прибыли родственники жертвы аварии, а также адвокат водителя. Последний не пострадал, пишет "Информатор".По информации двух источников "Громадського" в Министерстве внутренних дел Украины, водитель внедорожника – судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.В его декларации указан автомобиль Land Rover 2012 года выпуска. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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