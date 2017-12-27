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Оккупанты перестали пускать в Крым украинских таксистов
27.12.2017 22:51
Оккупанты перестали пускать в Крым украинских таксистов
Российские пограничники объяснили водителям, что въезд им запрещено из-за якобы недостатка средств для пребывания в Крыму
Более 30 таксистов не смогли в среду заехать с материковой территории Украины в оккупированный Россией Крым.
Оккупанты перестали пускать в Крым украинских таксистов Фото: moygrad.kiev.ua

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель министра информационной политики Эмине Джепарова.

"На "границе" в Крым не пустили украинских таксистов, что регулярно возят людей из и в Крым. Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров из киевского поезда) получили запрет въезда в Крым вместе с соответствующими "документами", - написала она.

По словам Джепаров, российские пограничники объяснили водителям, что въезд им запрещено из-за якобы недостатка средств для пребывания в Крыму.

"Речь идет о примерно 30-35 таксистов и авто не смогли заехать в Крым вместе с пассажирами. Пассажиров распустили", - рассказывает заместитель министра.

Чиновница считает, что это ответ России "на освобождение украинских заключенных на крымской границе".

Она также сообщила о нескольких обысках в домах крымских татар, которые имели место в Ленинском районе.

Напомним, с 1 января 2018 года жителей аннексированного Крыма, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать.

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