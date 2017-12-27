|Оккупанты перестали пускать в Крым украинских таксистов
|27.12.2017 22:51
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Российские пограничники объяснили водителям, что въезд им запрещено из-за якобы недостатка средств для пребывания в КрымуБолее 30 таксистов не смогли в среду заехать с материковой территории Украины в оккупированный Россией Крым.
Фото: moygrad.kiev.ua
Об этом сообщает в Facebook первый заместитель министра информационной политики Эмине Джепарова.
"На "границе" в Крым не пустили украинских таксистов, что регулярно возят людей из и в Крым. Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров из киевского поезда) получили запрет въезда в Крым вместе с соответствующими "документами", - написала она.
По словам Джепаров, российские пограничники объяснили водителям, что въезд им запрещено из-за якобы недостатка средств для пребывания в Крыму.
"Речь идет о примерно 30-35 таксистов и авто не смогли заехать в Крым вместе с пассажирами. Пассажиров распустили", - рассказывает заместитель министра.
Чиновница считает, что это ответ России "на освобождение украинских заключенных на крымской границе".
Она также сообщила о нескольких обысках в домах крымских татар, которые имели место в Ленинском районе.
Напомним, с 1 января 2018 года жителей аннексированного Крыма, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать.