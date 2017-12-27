В среду в Кировоградском районе автобус "Рута", совершавший пассажирские перевозки в направлении Кропивницкий-Сасовка, попал в ДТП. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.

“27.12 в 9:30 на автодороге „Александрия-Николаев“ водитель автомобиля Volkswagen допустил столкновение с автомобилем „Рута“. В результате происшествия оба водителя транспортных средств получили телесные повреждения, также травмировался пассажир авто Volkswagen”, — сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.286. Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Как сообщал в Киеве автомобиль Skoda въехал МАФ, в результате чего 3-летняя девочка получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

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