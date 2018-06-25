В понедельник, 25 июня, в Киеве на улице Тургеневской злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик, пишет Украинская правда .

"Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на улице Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия", - рассказала Блищик.

По ее словам, на место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Они пообщались со свидетелями.

"В столице ввели план "Перехват": разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета", - отметила Блищик.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления злоумышленников и их местонахождения.

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