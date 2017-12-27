|Итоги уходящего года: Три успеха и шесть провалов украинской власти
|27.12.2017 22:57
|
2017 год сопровождался политической турбулентностью в Украине.
Прорыва в структурных реформах не произошло, но точечные изменения
все же удалось провести, считает знаток Международного центра
перспективных исследований Игорь Петренко.
Главным политическим центром влияния остаются президент Петр Порошенко и его политическая сила. «Народный фронт» продолжает играть роль второй скрипки, хотя в отношениях с «Блоком Петра Порошенко» занимает все более жесткую позицию, информирует еizvestia.com.
Достижения
1. Сохранение относительной политической стабильности. Несмотря на постоянные разговоры о развале коалиции и досрочных выборах, БПП и НФ удалось сохранить существующую политическую конструкцию и обеспечить возможность принятия решений в парламенте. Сейчас БПП и НФ не могут собственными силами обеспечить результативные голосования, следовательно постоянно вынуждены искать союзников между депутатских групп («Видродження» и «Воля народа») и внефракционных депутатов, а иногда и договариваться с внекоалиционными фракциями (наиболее «понимающей» является Радикальная партия Олега Ляшко). Парламент, хотя и со скрипом, но продолжает принимать правительственные законы, правительство работает без особых потрясений, а дуализм исполнительной власти не приводит к открытым конфликтам между президентом и премьер-министром.
2. Точечный прогресс в реформах. В 2017 году украинская власть приступила к реализации ряда общественно важных реформ, в частности:
Читайте: Что ждет Украину из-за отказа от реформ: Евросоюз дал официальный ответ
1) пенсионная реформа – осовременивание пенсий и стабилизация солидарного уровня пенсионной системы;
2) образовательная реформа – новые принципы обучения и управления школами, повышение престижности профессии, развитие инклюзивного образования;
3) медицинская реформа – современная модель финансирования здравоохранения, в которой деньги ходят за пациентом;
Читайте: Грядет финальная степень оттока иностранных менеджеров, нанятых украинской властью
4) электронные доверительные услуги (вступят в силу в ноябре 2018 года) – электронные инструменты идентификации, которые облегчают ведение бизнеса и выход на международный уровень;
5) международные стандарты финотчетности – прозрачная и понятная финотчетность частных и государственных компаний для иностранных инвесторов, государства, общественности;
6) законодательное предотвращение необоснованного давления со стороны правоохранительных органов на лиц, права или законные интересы которых ограничиваются во время досудебного расследования.
3. Продолжение сотрудничества с МВФ. Несмотря на неоднократное оттягивание выделения траншей, Международный валютный фонд не прекращает сотрудничество с Украиной, что является очень важным как с точки зрения макроэкономической стабильности, так и сотрудничества с другими донорами. Требования МВФ остаются главным стимулом политических действий нынешней украинской власти, которая вынуждена выполнять взятые на себя обязательства.
Провалы
1. Низкое качество демократии. Сейчас в Украине происходит монополизация власти – президент Петр Порошенко превратился в бизнесмена и политика №1. Президент через исключительное влияние на ГПУ и СБУ, неформальные механизмы личных обязательств, а также крупнейшую фракцию в парламенте имеет исключительное влияние как на правительство и парламент, так и на судебную ветвь власти, которая после судебной реформы действительно вышла из-под влияния ВРУ. Власть пытается поставить под контроль гражданский сектор, например, вводя для антикоррупционеров обязательное е-декларирование. Любые политические решения принимаются как компромисс между двумя политическими силами – БПП и НФ. Отсутствуют социальные лифты и реальная возможность влияния граждан на выработку государственной политики.
2. Ситуация с безопасностью. Сегодня уровень
ощущения незащищенности между украинских граждан является самым
высоким за всю историю независимости Украины. Улицы украинской
столицы и других городов перестали быть безопасными для политиков,
бизнесменов, журналистов, простых граждан. Вопрос безопасности
актуализируется не столько в контексте войны на Донбассе, сколько в
увеличении количества публичных заказных убийств, бандитских
разборок, терактов, взрывов военных складов в глубоком тылу.
4. Провал антикоррупционной политики. Сейчас деятельность антикоррупционных органов можно охарактеризовать выражением «война всех против всех» (Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование деятельности главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а НАПК в свою очередь проводит проверку возможных нарушений в декларации директора НАБУ, также к этому процессу активно подключается ГПУ). Большинство антикоррупционных органов сегодня дискредитированы как в глазах общества, так и в глазах западных партнеров. Их деятельность имеет низкую эффективность, а политическое влияние на них с каждым годом растет. Единственным органом, который сегодня в большей степени остается неподконтрольным украинскому политическому истеблишменту, является НАБУ. В свою очередь НАПК и САП превратились в классические органы политической конкуренции и выполняют заказы как Банковой, так и НФ. Вопрос создания антикоррупционного суда остается нерешенным, электронное декларирование провалено, нивелирован конкурсный подход к отбору руководителей государственных органов (конкурсный отбор председателей ОГА вообще отменен). Конкурсный отбор директора ГБР и его заместителей показал, что любые назначения на должности в Украине имеют квотный характер и определяются договоренностями между Банковой и НФ. Громкие коррупционные дела не имеют логического продолжения, топ-коррупционеры остаются не наказанными.
5. Ухудшение отношений с западными партнерами и
соседними государствами. Сейчас можно наблюдать усталость
европейцев и американцев от Украины, которая довольно медленно
выполняет свои обязательства и не демонстрирует ощутимого прогресса
в сфере системного реформирования, особенно в вопросе борьбы с
коррупцией. Кроме того, непрофессиональная внешняя политика и
необдуманные политические решения приводят к ухудшению отношений с
соседними государствами. Украинская власть, играя на
националистической риторике, теряет союзников и затрудняет решение
важных вопросов в международных институциях.