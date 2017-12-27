2017 год сопровождался политической турбулентностью в Украине. Прорыва в структурных реформах не произошло, но точечные изменения все же удалось провести, считает знаток Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

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Главным политическим центром влияния остаются президент Петр Порошенко и его политическая сила. «Народный фронт» продолжает играть роль второй скрипки, хотя в отношениях с «Блоком Петра Порошенко» занимает все более жесткую позицию, информирует еizvestia.com.

Достижения

1. Сохранение относительной политической стабильности. Несмотря на постоянные разговоры о развале коалиции и досрочных выборах, БПП и НФ удалось сохранить существующую политическую конструкцию и обеспечить возможность принятия решений в парламенте. Сейчас БПП и НФ не могут собственными силами обеспечить результативные голосования, следовательно постоянно вынуждены искать союзников между депутатских групп («Видродження» и «Воля народа») и внефракционных депутатов, а иногда и договариваться с внекоалиционными фракциями (наиболее «понимающей» является Радикальная партия Олега Ляшко). Парламент, хотя и со скрипом, но продолжает принимать правительственные законы, правительство работает без особых потрясений, а дуализм исполнительной власти не приводит к открытым конфликтам между президентом и премьер-министром.

2. Точечный прогресс в реформах. В 2017 году украинская власть приступила к реализации ряда общественно важных реформ, в частности:

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1) пенсионная реформа – осовременивание пенсий и стабилизация солидарного уровня пенсионной системы;

2) образовательная реформа – новые принципы обучения и управления школами, повышение престижности профессии, развитие инклюзивного образования;

3) медицинская реформа – современная модель финансирования здравоохранения, в которой деньги ходят за пациентом;

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4) электронные доверительные услуги (вступят в силу в ноябре 2018 года) – электронные инструменты идентификации, которые облегчают ведение бизнеса и выход на международный уровень;

5) международные стандарты финотчетности – прозрачная и понятная финотчетность частных и государственных компаний для иностранных инвесторов, государства, общественности;

6) законодательное предотвращение необоснованного давления со стороны правоохранительных органов на лиц, права или законные интересы которых ограничиваются во время досудебного расследования.

3. Продолжение сотрудничества с МВФ. Несмотря на неоднократное оттягивание выделения траншей, Международный валютный фонд не прекращает сотрудничество с Украиной, что является очень важным как с точки зрения макроэкономической стабильности, так и сотрудничества с другими донорами. Требования МВФ остаются главным стимулом политических действий нынешней украинской власти, которая вынуждена выполнять взятые на себя обязательства.

Провалы

1. Низкое качество демократии. Сейчас в Украине происходит монополизация власти – президент Петр Порошенко превратился в бизнесмена и политика №1. Президент через исключительное влияние на ГПУ и СБУ, неформальные механизмы личных обязательств, а также крупнейшую фракцию в парламенте имеет исключительное влияние как на правительство и парламент, так и на судебную ветвь власти, которая после судебной реформы действительно вышла из-под влияния ВРУ. Власть пытается поставить под контроль гражданский сектор, например, вводя для антикоррупционеров обязательное е-декларирование. Любые политические решения принимаются как компромисс между двумя политическими силами – БПП и НФ. Отсутствуют социальные лифты и реальная возможность влияния граждан на выработку государственной политики.

2. Ситуация с безопасностью. Сегодня уровень ощущения незащищенности между украинских граждан является самым высоким за всю историю независимости Украины. Улицы украинской столицы и других городов перестали быть безопасными для политиков, бизнесменов, журналистов, простых граждан. Вопрос безопасности актуализируется не столько в контексте войны на Донбассе, сколько в увеличении количества публичных заказных убийств, бандитских разборок, терактов, взрывов военных складов в глубоком тылу.



3. Война на Донбассе и вопрос Крыма. Украине не удалось продвинуться в направлении решения конфликта на востоке страны. Власть занимает пассивную позицию, чем оставляет поле для маневров Российской Федерации. Несмотря на риторику о «деоккупации» ОРДЛО, украинская власть не предлагает конкретных механизмов и мер, которые могли бы реально повлиять на ситуацию. Вопрос возвращения Крыма почти исчез с мировой повестки дня. Единственной темой, которая вызывает интерес мирового сообщества, остается вопрос нарушения прав и свобод человека и гражданина на полуострове.

4. Провал антикоррупционной политики. Сейчас деятельность антикоррупционных органов можно охарактеризовать выражением «война всех против всех» (Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование деятельности главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а НАПК в свою очередь проводит проверку возможных нарушений в декларации директора НАБУ, также к этому процессу активно подключается ГПУ). Большинство антикоррупционных органов сегодня дискредитированы как в глазах общества, так и в глазах западных партнеров. Их деятельность имеет низкую эффективность, а политическое влияние на них с каждым годом растет. Единственным органом, который сегодня в большей степени остается неподконтрольным украинскому политическому истеблишменту, является НАБУ. В свою очередь НАПК и САП превратились в классические органы политической конкуренции и выполняют заказы как Банковой, так и НФ. Вопрос создания антикоррупционного суда остается нерешенным, электронное декларирование провалено, нивелирован конкурсный подход к отбору руководителей государственных органов (конкурсный отбор председателей ОГА вообще отменен). Конкурсный отбор директора ГБР и его заместителей показал, что любые назначения на должности в Украине имеют квотный характер и определяются договоренностями между Банковой и НФ. Громкие коррупционные дела не имеют логического продолжения, топ-коррупционеры остаются не наказанными.

5. Ухудшение отношений с западными партнерами и соседними государствами. Сейчас можно наблюдать усталость европейцев и американцев от Украины, которая довольно медленно выполняет свои обязательства и не демонстрирует ощутимого прогресса в сфере системного реформирования, особенно в вопросе борьбы с коррупцией. Кроме того, непрофессиональная внешняя политика и необдуманные политические решения приводят к ухудшению отношений с соседними государствами. Украинская власть, играя на националистической риторике, теряет союзников и затрудняет решение важных вопросов в международных институциях.



6. Провал деолигархизации и деофшоризации. Деолигархизация превратилась в Украине в способ борьбы с конкурентами. Опала Игоря Коломойского стала показательной и разделила олигархический лагерь на две группы. Часть из них отошла в тень, занимает выжидательную позицию и не вступает в открытое противостояние с Банковой. Другие же стали союзниками действующей власти, довольствуясь вторым номером, и продолжают преумножать свои состояния и защищать нынешний политический строй. Деофшоризация закончилась, так и не начавшись. Еще летом 2016 года по поручению президента и требованию МВФ началась работа над законопроектом о контролируемых иностранных компаниях, но воз и ныне там. Показательно, что Порошенко недавно стал героем очередного оффшорного скандала – Paradise Papers.

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