"Киевпастранс" организовал специальные автобусы, чтобы все желающие могли встретить освобожденных заложников

В аэропорту уже около 500 человек. Люди все прибывают, сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

"Киевпастранс" организовал специальные автобусы, чтобы все желающие могли встретить освобожденных заложников.

Фото: lb.ua

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц . Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.