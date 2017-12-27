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Около 500 человек приехали в "Борисполь" встретить освобожденных из плена украинцев
27.12.2017 22:58
Около 500 человек приехали в "Борисполь" встретить освобожденных из плена украинцев
"Киевпастранс" организовал специальные автобусы, чтобы все желающие могли встретить освобожденных заложников
Несколько сотен человек прибыли в международный аэропорт "Борисполь" встречать украинцев, освобожденных из плена боевиков на Донбассе.
Около 500 человек приехали в "Борисполь" встретить освобожденных из плена украинцев Фото: lb.ua

В аэропорту уже около 500 человек. Люди все прибывают, сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

"Киевпастранс" организовал специальные автобусы, чтобы все желающие могли встретить освобожденных заложников.

Фото: lb.ua

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лицУкраинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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