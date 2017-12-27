|Около 500 человек приехали в "Борисполь" встретить освобожденных из плена украинцев
|27.12.2017 22:58
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"Киевпастранс" организовал специальные автобусы, чтобы все желающие могли встретить освобожденных заложниковНесколько сотен человек прибыли в международный аэропорт "Борисполь" встречать украинцев, освобожденных из плена боевиков на Донбассе.
Фото: lb.ua
В аэропорту уже около 500 человек. Люди все прибывают, сообщает корреспондент LB.ua с места событий.
"Киевпастранс" организовал специальные автобусы, чтобы все желающие могли встретить освобожденных заложников.
Фото: lb.ua
Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.
В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
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