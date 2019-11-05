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Украинский тренер привел "Астану" до шестого подряд чемпионства в Казахстане
05.11.2019 08:59
ФК "Астана" праздновал досрочное получение чемпионства в Казахстане
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
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