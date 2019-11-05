Комитет по разведке и безопасности британского парламента не успеет до выборов опубликовать свой доклад о возможном вмешательстве России в референдум.

Комитет по разведке и безопасности британского парламента не успеет до выборов опубликовать свой доклад о возможном вмешательстве России в референдум по выходу Британии из Евросоюза и в выборы 2017 года.

Публикацию задержало правительство во главе с Борисом Джонсоном, передает ВВС.

Когда документ увидит свет, пока не ясно, но точно после досрочных выборов, которые пройдут в стране 12 декабря, сообщает Bloomberg. Последний день работы Палаты общин в ее нынешнем составе до выборов – во вторник 5 ноября.

Парламентский комитет по разведке и безопасности больше года работал над докладом, коротко озаглавленным «Россия». Члены комитета не раскрывали, на чем именно фокусируется этот документ, однако BBC удалось выяснить, что эксперты пытались найти подтверждения того, что Москва могла как-то повлиять на ход референдума о Brexit.

17 октября готовый доклад лег на стол премьер-министра Бориса Джонсона. В соответствии с законом о юстиции и безопасности, премьер должен оценить, нет ли в нем какой-либо информации, которая, в случае обнародования, помешает работе органов безопасности и разведки.

Обычно, говорят эксперты, премьер успевает за 10 рабочих дней. Правда, в окружении Бориса Джонсона считают иначе.

«Подобные доклады, содержащие чувствительную информацию, должны пройти через ряд административных этапов. Обычно это занимает несколько недель», – заявил представитель Даунинг-стрит.

Несмотря на это, глава парламентского комитета Доминик Грив рассчитывал обнародовать доклад 28 октября. Но этого не произошло. Тогда публикацию доклада неформально перенесли на 4 ноября, надеясь, что этого времени будет довольно.

«Тянуть дальше невозможно: неопубликованный до вторника документ будет ждать своего часа аж до середины декабря, поскольку парламент будет распущен для проведения внеочередных выборов. А члены комитета утверждают: в докладе есть информация, которая будет небезынтересна избирателям», – говорится в сообщении.

До сих пор нет ответа на вопрос, какие доказательства представлены в этом докладе. Однако Россия последовательно отвергает все заявления британских политиков, называя обвинения во вмешательстве в выборы безосновательными.

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