Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко назвала героями украинцев, которых удерживали на оккупированной территории Донбасса. Она рассказала, что освобожденный военный Алексей Кириченко много читал, а Андрей Бессараб начал писать стихи. Освобожденные украинцы прибыли в Харьков Фото: Svyatoslav Tsegolko ‏/ Twitter Об этом она рассказала в аэропорту Харькова, куда освобожденные украинцы прилетели из Донецкой области, передает корреспондент издания "ГОРДОН".Первый вице-спикер подчеркнула, что освобожденные украинцы являются настоящими героями."Вы знаете, что сегодня Алексей Кириченко тащил с этой Горловки два вот такие мешка с собой? Это были мешки с книгами, которые он там читал. А вы знаете, что господин Бессараб начал писать стихи любимой жене там?" – отметила Геращенко.Она подчеркнула, что освобождение удерживаемых лиц – это важная гуманитарная миссия. Геращенко назвала недопустимым, что в заложниках у боевиков до сих пор остаются украинцы.Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.В ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и украинский военный Алексей Кириченко, который удерживался боевиками с сентября 2014 года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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