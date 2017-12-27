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Ирина Геращенко об освобожденных украинцах: Кириченко тащил с собой два мешка с книгами, которые он там читал, Бессараб начал писать стихи
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27.12.2017 23:05
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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в
гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина
Геращенко назвала героями украинцев, которых удерживали на
оккупированной территории Донбасса. Она рассказала, что
освобожденный военный Алексей Кириченко много читал, а Андрей
Бессараб начал писать стихи. Освобожденные украинцы прибыли в
Харьков Фото: Svyatoslav Tsegolko / Twitter Об этом она рассказала
в аэропорту Харькова, куда освобожденные украинцы прилетели из
Донецкой области, передает
корреспондент издания "ГОРДОН".Первый вице-спикер
подчеркнула, что освобожденные украинцы являются настоящими
героями."Вы знаете, что сегодня Алексей Кириченко тащил с этой
Горловки два вот такие мешка с собой? Это были мешки с книгами,
которые он там читал. А вы знаете, что господин Бессараб начал
писать стихи любимой жене там?" – отметила Геращенко.Она
подчеркнула, что освобождение удерживаемых лиц – это важная
гуманитарная миссия. Геращенко назвала недопустимым, что в
заложниках у боевиков до сих пор остаются украинцы.Сегодня прошел
обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось,
что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16
человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская
сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного,
поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в
списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой
и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.В
ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73
украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников –
ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров,
военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард
Неделяев, ученый-религиовед Игорь
Козловский и украинский военный Алексей Кириченко,
который удерживался боевиками с сентября 2014
года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в
аэропорту Борисполь.
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