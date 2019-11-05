Как приручить "слугу": депутаты сообщают, что глава фракции Арахамия и премьер Гончарук "пилят" бюджет Украины под мажоритарщиков
05.11.2019 09:23
Телеграм-канал "Тёмный Рыцарь", который связывают с правящей фракцией, сообщил, что глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с премьер-министром Алексеем Гончаренко "пилят" бюджет Украины на мажоритарные огруга.
"Арахамия, мне кажется, старательно нарабатывает себе статью «злоупотребление властью».
Из корпоративного чата:
«Коллеги, вчера была встреча с премьером по бюджету.
Путем сложных переговоров мне удалось добиться выделения 2 млрд грн в 2020 году на все мажоритарные округа (это примерно 10,5 млн на округ).
Далее вместе распишем условия (конкурсная основа, софинансирование с местными бюджетами) уже в рабочем порядке.
В тех округах, где победили не наши, планируем прикрепить списочников по региональному признаку.
Не переключайтесь».
Ну, то есть, распределение бюджетных денег будет только на депутатов СН. А мажоритарщикам других партий денег не дадут.
В чистом виде статья 369-2 КПК Украины «Злоупотребление влиянием»." - Говорится в сообщении.
Напомним, съезд партии "Слуга народа" пройдёт в воскресенье, 10 ноября, в конгрессно-выставочном центре "Парковый".
Об этом LB.ua рассказал источник в партии.
Тотже источник в "Слуге" сообщает, что съезд пройдёт без мажоритарщиков.
Народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков сообщил:
"Я поднимаю этот вопрос в общем чате в вацапе. Все мажоритарщики решили собраться в среду и пригласить Корниенко и Арахамию. Аппарат Верховной Рады для нас забронировал зал и Корниенко написал что будет.
Затем отморозился Арахамия. Затем Аппарат Верховной Рады через Мельничука сообщил, что зал якобы занят.
И Корниенко написал, что не сможет прийти. Вот вам и ответ.
Мажоритарщики не нужны фракции, без них можно сливать округа как на парламентских выборах, наши сборы им не нужны.
Мы попали в парламент вопреки им, и надеюсь соберёмся вопреки им. Я голосовал за Зеленского, не за Корниенко, не за Арахамию."