Британские и немецкие астрономы создали список из 9 планет, потенциальные жители которых могут знать о Земле и разумной жизни на ней. Об этом говорится в статье журнала MNRAS, сообщает

"Чем крупнее планета, тем сильнее она препятствует свету звезды, вокруг которой вращается. С другой стороны, сильнее на "видимость" планеты влияет то, насколько близко она расположена к светилу. Поэтому, как бы это парадоксально ни звучало, Землю и соседние планеты потенциальные инопланетяне будут видеть чаще, чем планеты-гиганты", - отмечает Роберт Уэллс из университета Квинс в Белфасте, Великобритания.

Еще в 1960-м американский астроном Фрэнсис Дрейк разработал формулу, позволяющую рассчитать потенциальное количество инопланетных цивилизаций на основе известных свойств Галактики и количества звезд и планет в ней. Согласно этой формуле, внеземных цивилизаций должно быть очень много, но пока не удалось найти ни одной.

Как рассказывает Уэллс, ученые уже давно пытаются объяснить это различие (так называемый парадокс Ферми), оценивая количество внеземных цивилизаций и причины их отсутствия в нашей Галактике со стороны Земли. Команда Уэллса попыталась решить эту проблему другим подходом - всесторонне изучив, насколько хорошо наша планета и следы жизни на ней видны потенциальным "братьям по разуму" из других звездных систем.

Как отмечает издание, увидеть Землю и изучить ее смогут жители лишь некоторых экзопланет, находящихся в определенных узких полосах неба. Если, конечно, у них есть инструменты, похожие на телескопы "Кеплер" и "Хаббл". В общей сумме таких экзопланет только 65, причем подавляющее большинство из них сможет увидеть только Меркурий, Землю - лишь 9.

В их число вошли небольшие газовые гиганты в звезды HAT-P-11 в созвездии Лебедя, "горячий юпитер" WASP-68b в созвездии Козерога, четыре крупные планеты в системе WASP-47 в созвездии Водолея, образующих планету LkCa 15b в созвездии Возничего, крупный газовый великан возле звезды 1RXS 1609 в созвездии Скорпиона и планета возле белого карлика - "каннибала" WD 1145 + 017 б в созвездии Девы.

Но, как считают ученые, эти планеты в принципе не могут поддерживать жизнь. Это объясняет, почему астрономам пока не удалось найти ни одной внеземной цивилизации.

Ученые рассчитывают, что телескопы нового поколения TESS и "Джеймс Уэбб" помогут открыть в этих зонах новые планеты, позволят проверить эту идею и понять, есть ли жизнь за пределами Солнечной системы.

Напомним, что искусственный интеллект NASA нашел новую планету в системе Кеплер-90.

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