В 2017 году Верховная Рада Украины приняла много важных законодательных инициатив, между которых вступление Украины в НАТО, что является ключевой прерогативой внешней политики страны. Об этом во время интервью "5 каналу" заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает

"По моему убеждению ВР приняла много важных законов - важнейшим решением парламента является то, что вступление Украины в НАТО - ключевая прерогатива внешней политики страны", - сказал Парубий.

Среди успехов парламента он назвал перечень ключевых реформ: образовательная, медицинская, завершение судебной реформы, пенсионная реформа и начало избирательной реформы.

"Важными для меня являются квоты на украинском телевидении для нашего языка. Также отметил решения, касающиеся национальной памяти и позиционирование - запрет георгиевской ленты, выходной 25 декабря. И, наверное, отметил бы решение о поддержке украинского кинематографа", - рассказал Парубий.

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