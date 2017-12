Украина в 2014 году: тайные стороны российской кампании по дезинформации? — The Washington Post К утру 22 февраля 2014 года стало ясно, что правительство Виктора Януковича, взятого в осаду пророссийского президента Украины, пало под силой протестов, вызванных его решением остановить сближение с Европейским союзом, и ГРУ – военное шпионское ведомство России – начало тайную операцию по оказанию влияния. Российские союзники Януковича осудили его свержение, назвав это «политическим переворотом», возникший кризис стал критической поворотной точкой в ​​отношениях между Кремлем и Западом, информирует еizvestia.com. В воцарившейся в Украине неразберихе ГРУ – военное шпионское ведомство России – начало тайную операцию по оказанию влияния, обкатывая сценарий, который Москва применила два года спустя в США. Кампания дезинформации была составной частью тотального пропагандистского наступления на новое правительство в Киеве и прозападных демонстрантов. Ее цель состояла в том, чтобы повлиять на ключевых лиц, принимающих решения, и на широкую общественность, чтобы подготовить почву для российских военных действий, начавшихся 27 февраля, когда здание крымского парламента захватили вооруженные люди – об этом говорится в секретном докладе ГРУ, который оказался в распоряжении The Washington Post. В конечном итоге Крым был аннексирован Россией. Доклад дает уникальную возможность ознакомиться с работой одного из подразделений ГРУ на протяжении шести дней 2014 года. По данным The Washington Post, на следующий день после свержения Януковича в соцсетях Facebook и «ВКонтакте» было создано множество поддельных профилей, призванных изображать простых людей со всей Украины, которые разочарованы оппозиционными протестами на центральной площади Киева, называемой Майдан. Читайте: Предатели так же возненавидят Путина, как сегодня ненавидят Януковича, - Крымский бандеровец Вечером 22 февраля мужчина, называющий себя Иваном Галицыным, опубликовал комментарий к статье о Юлии Тимошенко в британской газете. «В Украине произошел переворот. Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирный протест закончился два месяца назад, когда нас вытеснили вооруженные националисты. Это кошмар. Фашисты снова пришли к нам спустя 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу такого будущего для Украины», – написал Галицын по-английски. Согласно документам, Галицын был делом рук офицера ГРУ, занимающегося операциями по психологической борьбе. Профиль был создан 22 февраля, а в качестве фото использовалось изображение Константина Ярошенко, россиянина, осужденного за контрабанду наркотиков, отбывающего наказание в одной из тюрем США. Комментарии Галицина также появились в других англоязычных изданиях. Согласно докладу, мишенью ГРУ стали более 30 украинских групп и соцсетей, а также 25 ведущих англоязычных изданий. Читайте: ГРУ создавала фейковые аккаунты противников Майдана в 2014 году, - Washington Post Под видом простых украинцев агенты ГРУ также строчили комментарии, призванные настроить пророссийских граждан против протестующих, которых называли «западенцы». Один из комментариев был таким: «бригады западенцев едут грабить и убивать нас. Совершенно ясно, что для этих людей нет ничего святого». Сотрудники ГРУ размещали в соцсетях угрозы физической расправы в адрес сторонников Януковича на юго-востоке Украины. Так, поддельный аккаунт «Вовы Кравца» на Facebook опубликовал угрозы в адрес 14 политиков. 27 февраля после захвата крымского парламента, ГРУ создало в Facebook и «ВКонтакте» четыре группы, чтобы побудить крымчан поддержать отделение от Украины. «Используя наши аккаунты на Facebook, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций», говорится в докладе. ГРУ создало «учебник» для своих сотрудников с базовыми инструкциями. Одна из рекомендаций заключалась в том, что для профиля не нужно использовать свою собственную фотографию: «Можно искать фотографию и на самом Facebook. Найдите кого-то, у кого очень мало друзей и кто не является активным пользователем». Согласно документам, ГРУ использовало также платную рекламу на Facebook для повышения популярности групп. За один только день 27 февраля группы получили почти 200 тыс. просмотров. Истинные масштабы влияния дезинформационной активности ГРУ на Украину оценить трудно. Но секретные агенты, стараясь выставить свою работу перед начальством в лучшем свете, дали такую оценку: «Подавляющее большинство пользователей социальных сетей согласилось с опубликованными аргументами и поддержало позиции авторов».



