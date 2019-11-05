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В Сирии задержали сестру аль-Багдади
05.11.2019 09:36
Подразделения захватили 65-летнюю сестру убитого главаря ИГИЛ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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