Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти будут добиваться освобождения заложников, находящихся в плену у боевиков или на территории России. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Пусть они услышат нас и знают, что мы боремся за их освобождение Скриншот: Радіо Свобода онлайн / YouTube "Важно помнить, что украинские заложники остаются "на подвале" в Донецке и Луганске. Мы их оттуда точно вытащим, а там сделаем музей оккупации. Украинские заложники остаются и в стране-агрессоре, в России. И мы будем бороться за то, чтобы все, кто находится в России и оккупированном Крыму, как можно быстрее были освобождены", – подчеркнул он.Президент заверил, что международная солидарность и решительность Украины помогут освободить пленников."Пусть они услышат нас и знают, что мы боремся за их освобождение", – подытожил Порошенко.Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.В ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и украинский военный Алексей Кириченко, который удерживался боевиками с сентября 2014 года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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