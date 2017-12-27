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Порошенко пообещал создать музей оккупации в подвалах Донецка и Луганска, в которых содержались заложники
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27.12.2017 23:13
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти
будут добиваться освобождения заложников, находящихся в плену у
боевиков или на территории России. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Порошенко: Пусть они услышат нас и знают,
что мы боремся за их освобождение Скриншот: Радіо Свобода онлайн /
YouTube "Важно помнить, что украинские заложники остаются "на
подвале" в Донецке и Луганске. Мы их оттуда точно вытащим, а там
сделаем музей оккупации. Украинские заложники остаются и в
стране-агрессоре, в России. И мы будем бороться за то, чтобы все,
кто находится в России и оккупированном Крыму, как можно быстрее
были освобождены", – подчеркнул он.Президент заверил, что
международная солидарность и решительность Украины помогут
освободить пленников."Пусть они услышат нас и знают, что мы боремся
за их освобождение", – подытожил Порошенко.Сегодня прошел
обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось,
что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16
человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская
сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного,
поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в
списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой
и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.В
ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73
украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников –
ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров,
военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард
Неделяев, ученый-религиовед Игорь
Козловский и украинский военный Алексей Кириченко,
который удерживался боевиками с сентября 2014
года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в
аэропорту Борисполь.
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