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Зеленский дал команду "слугам" срочно подготовить закон о референдуме
05.11.2019 09:41

Президент Украины Владимир Зеленский попросил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука безотлагательно собрать очередное совещание депутатов по подготовке закона о народовластии, который Зеленский обещал во время избирательной компании.

Зеленский дал команду "слугам" срочно подготовить закон о референдуме

Об этом сообщил журналист Андрей Павловский в Facebook со ссылкой на свои источники в Офисе президента. 

"Мой источник на Банковой сообщил, что Президент Зеленский попросил Руслана Стефанчука максимально безотлагательно и внепланово собрать очередное совещание по подготовке закона о народовластии (другими словами, закона о порядке проведения референдумов в Украине)", - написал Павловский. 

 

По его словам, участников просят прийти на совещание с готовыми презентациями и наработками по этой теме, в связи с чем большинство парламентариев оказались не готовы к такой спешке. 

По данным Павловского, совещание состоится во вторник в 16:00 в здании Кабмина. Вход и выход участников заседания будет происходить через 4-й подъезд.

 

Напомним, в мае этого года команда Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором новоизбранный президент пообещал реагировать на обращения украинцев в интернете. 

"Наведем порядок в стране - сделаем народовластие.

 

Готовы повлиять на состояние политической жизни в стране? Пусть народ на улицах выскажет свое мнение.

 

Есть проблема в Украине которая вас беспокоит - напишите ее в комментариях.

 

Самые актуальные разберем в видео-петиции и на них отреагирует Владимир Зеленский лично. Поехали", - сказано в описании к видео. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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