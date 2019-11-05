|Зеленский дал команду "слугам" срочно подготовить закон о референдуме
|05.11.2019 09:41
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука безотлагательно собрать очередное совещание депутатов по подготовке закона о народовластии, который Зеленский обещал во время избирательной компании.
Об этом сообщил журналист Андрей Павловский в Facebook со ссылкой на свои источники в Офисе президента.
По его словам, участников просят прийти на совещание с готовыми презентациями и наработками по этой теме, в связи с чем большинство парламентариев оказались не готовы к такой спешке.
По данным Павловского, совещание состоится во вторник в 16:00 в здании Кабмина. Вход и выход участников заседания будет происходить через 4-й подъезд.
Напомним, в мае этого года команда Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором новоизбранный президент пообещал реагировать на обращения украинцев в интернете.