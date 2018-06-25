Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смог бы убедить президента РФ Владимира Путина освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом адвокат Дмитрий Динзе рассказал в комментарии Крым.Реалии, передает .

"Я знаю такого человека, который определенным образом нажал бы или попросил, и Путин бы выполнил. Это президент Турции... Именно к нему прислушивается Владимир Владимирович", - заявил Динзе.

Напомним, ранее Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что обмен украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко может состояться при посредничестве Турции.

Как сообщал , у украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает 40-й день, уже отказывают рецепторы, второй кризис может произойти в любой момент.

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