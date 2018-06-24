В Евросоюзе назревает очередной внутренний раскол: несмотря на сплоченную внешнюю политику, Великобритания во главе с премьер-министром Дэвидом Кэмероном снова начинают спекулировать на вопросе о выходе из Европейского союза из-за внутренней политики ЕС. Кэмерон в случае своего переизбрания в 2015 году обещает британцам поставить вопрос выхода из ЕС на референдум в связи с несговорчивостью Евросоюза реформировать миграционную политику, сообщает Reuters.

Кэмерон давно настаивает на ужесточении миграционной политики и ограничении возможностей для перемещения иммигрантов. Вместе с тем, "континентальный" Евросоюз и президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в первую очередь выступают против ограничения свободы внутреннего перемещения, следовательно что она является фундаментальным принципом ЕС. Своими рассуждениями и предупреждениями насчет сепаратизма Великобритании поделился Баррозу в понедельник в Лондоне.

В частности, пока еще действующий президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу назвал участившиеся заявления Кэмерона по этому поводу ничем иным, как предвыборными спекуляциями перед консервативными британцами. Более того, по его словам, Великобритания может потерять свое международное влияние и лучших друзей ради удовлетворения прихотей избирателей.

По мнению Баррозу, при выходе из ЕС Британия быстро ослабнет и будет оказывать меньшее влияние на решение важных мировых и даже своих вопросов: изменение климата, борьба с "Исламским терроризмом", ведение переговоров на выгодных позициях с США и Китаем и так далее.

"Сможет ли Великобритания справиться без помощи своих друзей? Мой ответ будет: вероятно, нет", - замечает Баррозу.

Он также упрекнул позицию Великобритании в дискриминации граждан ЕС по "сортам", что является недопустимым для ЕС. По его мнению, Британия попросту предлагает делить граждан Евросоюза на "первый сорт" с привелегиями передвижения, и "второй сорт", преимущественно из Центральной и Восточной Европы, которым, в первую очередь, грозят ограничения.

"Будет исторической ошибкой, если Великобритания продолжит отдаляться от Центрально-Восточной Европы", - считает глава Еврокомиссии, добавляя, что именно Лондон, в свое время, был одним из главных адвокатом этих стран во время их интеграции в ЕС.

Кэмерон, в свою очередь, отвергает обвинения Баррозу, ссылаясь на то, что только британский народ является его "начальником", следовательно он будет, в первую очередь, отвечать требованиям своего народа.

Также важно отметить, что по словам Кэмерона, Британия не хотела бы покидать ЕС, но хотела бы остаться именно в реформированном Союзе, с учетом своих требований. Но в миграционном вопросе, как мы видим, у сторон сохраняются кардинально разные позиции, что обнажает давние традиции евроскептицизма Великобритании и выдвигает новый вызов перед целостностью Евросоюза.

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