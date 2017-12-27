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Правоохранители задержали очередного взяточника
27.12.2017 23:18
Правоохранители задержали очередного взяточника По теме:

На Харьковщине правоохранители задержали при получении взятки лесничего одного из лесхозов,передает со ссылкой на .

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Лесничий получил от местного предпринимателя 10 тыс. грн за беспрепятственную порубку и вывоз древесины из леса", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится за получение неправомерной выгоды должностным лицом.

На Киевщине секретаршу бюджетной комиссии одного из поселковых советов задержали на взятке. В качестве второй части взятки женщина получила автомобиль Sharan и 5 тыс. Грн. Первая часть взятки составляла $ 2 тыс.







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