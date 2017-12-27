Украинцы, которых Порошенко встретил освобожденных из плена украинцев Фото: president.gov.ua "Я попросил, чтобы были предоставлены вам вертолеты. Сейчас вертолетами все будут отвезены в Харьков. Час полета, и через час самолет в Киеве, где вас встречают родные. Огромное количество киевлян, огромное количество украинцев вышли на улицы, чтобы поздравить вас и продемонстрировать, как мы вас ждали", – заявил он.На странице в Facebook Порошенко написал, что освобождение заложников – это одно из самых главных событий года."Украина никогда не бросала и не бросит своих граждан", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1171884682945922/ Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.В ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложника.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и украинский военный Алексей Кириченко, который удерживался боевиками с сентября 2014 года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Спецрейс с освобожденными заложниками должен прибыть примерно в 21.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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