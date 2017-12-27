|У Меркель опубликовали заявление об освобождении украинских заложников
|27.12.2017 23:34
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к скорейшему обмену всеми пленными на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было опубликовано на сайте Бундестага, передает
В заявлении указано, что лидеры Германии и Франции призвали стороны конфликта на Донбассе поскорее реализовать соглашение, которые они подписали, чтобы облегчить страдания населения.
Также в заявлении отмечено, что Меркель и Макрон настаивают, чтобы Международный комитет Красного Креста имел полный доступ ко всем территориям Донбасса.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель за помощь в освобождении украинских пленных.
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