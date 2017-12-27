Освобожденный украинский военный Алексей Кириченко попросил поддержать всех украинцев, которые остаются в заложниках у боевиков. Кириченко в Харькове встретился с родными Фото: MediaPort ‏/ Twitter Такое заявление он сделал в аэропорту Харькова, куда освобожденные украинцы прилетели из Донецкой области, передает корреспондент издания "ГОРДОН"."Очень трудно поверить, что это все происходит на самом деле. Я хочу поблагодарить нашу светскую власть, господина президента и правительство, и хочу отдельно поблагодарить духовную власть, потому что именно это единство, вероятно, и дало тот результат, что нас освободили. Для меня это, действительно, очень волнующий день, но эта веселье неполная, так как не все парни вернулись сюда. Мы за этот год-два-три – кто сколько сидел вместе – стали единой семьей. Мне действительно рядом не хватает парней, которые остались там. Господин президент, церковь уверяют, что сделают все для того, чтобы парни вернулись домой. Будем в это верить", – отметил он.Кириченко поблагодарил своих родных и всех, кто их поддерживал. "Я хочу попросить всех поддержать тех людей, чьи родные еще за решеткой. Это очень важно. Действительно, очень тяжело, когда ты не можешь Кириченко удерживался боевиками с сентября 2014 года. Российский журналист Илья Барабанов рассказал, что до войны харьковчанин был частным предпринимателем. Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.В ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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