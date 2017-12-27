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Освобожденный из плена Кириченко: Это очень волнующий день, но эта радость неполная, так как не все парни вернулись сюда
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27.12.2017 23:36
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Освобожденный украинский военный Алексей Кириченко попросил
поддержать всех украинцев, которые остаются в заложниках у
боевиков. Кириченко в Харькове встретился с родными Фото: MediaPort
/ Twitter Такое заявление он сделал в аэропорту Харькова, куда
освобожденные украинцы прилетели из Донецкой области, передает
корреспондент издания "ГОРДОН"."Очень трудно поверить,
что это все происходит на самом деле. Я хочу поблагодарить нашу
светскую власть, господина президента и правительство, и хочу
отдельно поблагодарить духовную власть, потому что именно это
единство, вероятно, и дало тот результат, что нас освободили. Для
меня это, действительно, очень волнующий день, но эта веселье
неполная, так как не все парни вернулись сюда. Мы за этот
год-два-три – кто сколько сидел вместе – стали единой семьей. Мне
действительно рядом не хватает парней, которые остались там.
Господин президент, церковь уверяют, что сделают все для того,
чтобы парни вернулись домой. Будем в это верить", – отметил
он.Кириченко поблагодарил своих родных и всех, кто их
поддерживал. "Я хочу попросить всех поддержать тех
людей, чьи родные еще за решеткой. Это очень важно. Действительно,
очень тяжело, когда ты не можешь Кириченко удерживался
боевиками с сентября 2014 года. Российский журналист Илья
Барабанов рассказал, что до войны харьковчанин был частным
предпринимателем. Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами.
Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР"
передали украинской стороне 16 человек, а боевики
"ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала
боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в
последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со
стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на
подконтрольной украинскому правительству территории.В ГПУ уточнили,
что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских
заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас
луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров,
военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард
Неделяев, ученый-религиовед Игорь
Козловский.Активисты призвали встретить освобожденных
украинцев в аэропорту Борисполь.
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