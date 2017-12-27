НЕФОРМАЛЬНАЯ встреча глав государств СНГ в поддержку В. ПУТИНА в Ново-Огарёво

Судя по всему на встрече Путин объявил о принятом решении о запуске судебных процедур по восстановлению СССР.

Глядя на лица выступающих ощущение, что им только что было объявлено, что более чем 25-летнее присутствие республик СССР в статусе псевдо-государств завершено.

Путин, как всегда, был предельно конкретен - предложение было сделано каждому, с гарантиями статуса руководителей республик и компенсации материальных потерь за содействие бескровному восстановлению страну в её границах.

Встреча состоялась, как нельзя вовремя.

22 декабря Назарбаев получил весточку из Лондона, что пора принимать решение, что ускорило процесс.

· Высокий суд Лондона отклонил все претензии Казахстана без возможности апелляции о заморозке в США на счетах Bank of New York Mellon (кстати, контролируется Vanguard и считается "карманным" банком ЦРУ) средств национального суверенного фонда Казахстана на 22 млрд долларов, или 40% Фонда будущих поколений, который казахское правительство пополняет за счет доходов от экспорта нефти и использует в качестве инструмента для экстренного финансирования банков, поддержки национальной валюты и экономики в целом.

Остальные участники встречи по своим каналам получили "разнарядки" на начало "горячей" фазы войны с Россией, для чего, по видимому, они должны запустить на свою территорию наемников из ЧВК, что знаем по названию ИГИЛ и им подобным, которые в данный момент рассредоточены по базам в Афганистане

Далее ожидаем оглашение вердикта суда о незаконности ликвидации СССР. Остается только гадать в части поста, который займёт Путин.

Если предположить, что объявление будет сделано в 00.00 1 января на фоне Кремля с красным знаменем, то лучшего подарка жителям СССР трудно предположить.

Кстати, это станет отличным ответом на заготовку американцев с выдвижением Грудинина.

После этого все

НЕФОРМАЛЬНАЯ встреча глав государств СНГ в поддержку В. ПУТИНА

Опубликовано: 26 дек. 2017 г.

Информация с сайта Президента России (здесь же официальное видео)

Во встрече приняли участие Президент Азербайджанской Республики , Президент Республики Армения , Президент Республики Беларусь , Президент Республики Казахстан , Президент Киргизской Республики , Президент Республики Молдова , Президент Республики Таджикистан и Президент Республики Узбекистан .



Фото с сайта

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