|Вертолеты с освобожденными украинскими заложниками начали прибывать в Харьков
|27.12.2017 23:41
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В аэропорт Харькова из Донецкой области прибывают вертолеты с освобожденными украинскими заложниками, передает
На посадочную полосу аэропорта Харькова сначала сели два вертолета, с одного из которых вышел министр обороны Степан Полторак.
Затем начали прибывать и другие. Всего их должно быть 9.
Отметим, что встречают украинских освобожденных заложников в харьковском аэропорту военные, которые выстроились в шеренги.
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