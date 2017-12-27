В аэропорт Харькова из Донецкой области прибывают вертолеты с освобожденными украинскими заложниками, передает

На посадочную полосу аэропорта Харькова сначала сели два вертолета, с одного из которых вышел министр обороны Степан Полторак.

Затем начали прибывать и другие. Всего их должно быть 9.

Отметим, что встречают украинских освобожденных заложников в харьковском аэропорту военные, которые выстроились в шеренги.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира