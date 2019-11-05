|Федину и Герасимова из ПЕСа тоже поймали на переписке:"Я точно уверенна, что фракция меня не защищает. Что Петр Алексеевич меня не защищает"
|05.11.2019 11:16
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В Сети появилась переписка якобы Федины и Герасимова, в которой угрожавшая Зеленскому депутат жалуется на то, что часть и Петр Порошенко ее не защищают.
Народная избранница от партии Европейская солидарность София Федина из-за своих резких высказываний в адрес президента Владимира Зеленского, судя по всему, попала в немилость своих однопартийцев, или же кто-то пытается их перессорить и бросить тень на Петра Порошенко.
Дело в том, что телеграм-канал
В частности, судя по переписке, Федина обратилась к Герасимову, ведь Петр Порошенко ее избегает. Она сообщила о том, что ей "звонили следователи и просили встретиться", на что Герасимов ответил: "Маячня. Вони не можуть вимагати. Ви народний депутат".
Дальше идет такой диалог:
Заканчивается переписка тем, что обиженная Федина обещает добиться встречи с Петром Порошенко, ведь "ее бросили под танк".
На это в данной переписке Герасимов посоветовал не делать этого, ведь "президенту и так обрывают телефоны следователи".
"И без этих дурноватых брифингов. Вы свое сделали. Далее дайте работать профессионалам", - сказано в переписке якобы от имени Герасимова.
Добавим, что на момент публикации материала опровержения или подтверждения данной переписки не было.