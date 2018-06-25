Экс-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти стал 19-м вице-президентом ПАСЕ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Николетти лишился должности президента ПАСЕ из-за поражения на парламентских выборах в Италии Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr Он стал 19-м замглавы ассамблеи.Всего у ПАСЕ 20 вице-президентов. Сейчас вакантным остается только место России, которая приостановила свои контакты с ассамблеей после того, как ее лишили права голоса в апреле 2014 года.Италия относится к группе стран, у которых в ПАСЕ по 18 представителей. Каждый год один из членов ее делегации становится одним из замглавы ассамблеи. Место вице-президента от Италии с января было вакантным, так как представитель страны занимал должность президента. Он лишился ее до окончания срока из-за поражения на парламентских выборах в Италии. Новым президентом ПАСЕ стала депутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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