Экс-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле
Николетти стал 19-м вице-президентом ПАСЕ. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Николетти лишился должности
президента ПАСЕ из-за поражения на парламентских выборах в Италии
Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr Он стал
19-м замглавы ассамблеи.Всего у ПАСЕ 20 вице-президентов. Сейчас
вакантным остается только место России, которая приостановила свои
контакты с ассамблеей после того, как ее лишили права голоса в
апреле 2014 года.Италия относится к группе стран, у которых в ПАСЕ
по 18 представителей. Каждый год один из членов ее делегации
становится одним из замглавы ассамблеи. Место вице-президента от
Италии с января было вакантным, так как представитель страны
занимал должность президента. Он лишился ее до окончания
срока из-за поражения на парламентских выборах в Италии. Новым
президентом ПАСЕ стала депутат от Швейцарии Лилиан Мори
Паскье.
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