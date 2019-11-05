Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью в большинстве областей, днем ​​в восточной половине страны и на Закарпатье небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью в южных и восточных областях кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° , в восточных областях 4-9° тепла, днем ​​13-18°, в Одесской и Николаевской 20-22°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник также ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 10-12°, днем ​​15-17°, на Киевщине ночью 7-12°, днем ​​13-18°.

Согласно прогнозу, 6 ноября в западных областях умеренный (ночью на Закарпатье и в Карпатах сильный) дождь, в северных областях кое-где небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 5-10° тепла, на юге и западе страны до 13°; днем 14-19°, в южной части 17-22°, на крайнем западе 8-13°.

7 ноября ночью в Карпатах, днем ​​в западных, северных, центральных и Харьковской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°, на остальной территории ночью 7-12°, днем ​​14-19°.

Ветер в Украине 6 ноября преимущественно северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, 7 ноября юго-восточный, 5-10 м/с.

На Киевщине 6 ноября кое-где небольшой дождь; температура ночью 5-10 ° тепла, днем ​​14-19°; ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. 7 ноября ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь; температура ночью 3-8 ° тепла, днем ​​8-13 °; ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

8-9 ноября прогнозируется в западных, северных и центральных областях кое-где небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температуре 8 ноября ночью 2-8°, днем ​​8-14°, 9 ноября ночью 5-11°, днем ​​11-17°; в южной части ночью 8-13 °, днем ​​14-20°.

В столичном регионе 8- 9 ноября ожидается кое-где небольшой дождь. Температуре 8 ноября ночью 3-8°, днем ​​8-13°, 9 ноября ночью 5-10°, днем ​​11-16°.

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