Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пострадавший скончался на месте.

По данным источников Общественного в правоохранительных органах, за рулем внедорожника Land Rover находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.

Патрульные полицейские, которые присутствовали на месте ДТП, сообщили, что водитель внедорожника поехал для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.

Отмечается, что в декларации судьи с такой же фамилией и именем в графе "транспортные средства" указана та же модель автомобиля Land Rover, что и была на месте ДТП.

Ранее сегодня в Голосеевском районе Киева пьяный водитель на автомобиле Skoda Fabia въехал в торговый киоск и сбил трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом.