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Украинцы смогут выбрать желаемый номер для автомобиля онлайн
05.11.2019 11:44
МВД запустило работу онлайн-сервиса по информации о наличии платных номерных знаков
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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