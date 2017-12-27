Украинские заложники, которые находились в плену у боевиков в отдельных районах Донецкой и Луганской области, после освобождения прилетели в столицу Украины. На военном аэродроме в Борисполе их встречают родные, друзья, близкие, сослуживцы и просто неравнодушные украинцы. Спецрейс с освобожденными заложниками должен был прибыть примерно в 21.00, однако его возвращение сильно задержалось. Телеканал "112 Украина" ведет трансляцию с военного аэродрома в Борисполе, куда прилетает борт с освобожденными. | В Борисполе встречают освобожденных украинских заложников Фото: MIL.IN.UA / Facebook Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.В ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложника.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и украинский военный Алексей Кириченко, который удерживался боевиками с сентября 2014 года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь.видео Видео: 112 Украина Online / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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