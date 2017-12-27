В аэропорту под Киевом встречают освобожденных украинских заложников. Трансляция
27.12.2017 23:52
Украинские заложники, которые находились в плену у боевиков в
отдельных районах Донецкой и Луганской области, после освобождения
прилетели в столицу Украины. На военном аэродроме в Борисполе их
встречают родные, друзья, близкие, сослуживцы и просто
неравнодушные украинцы. Спецрейс с освобожденными заложниками
должен был прибыть примерно в 21.00, однако его возвращение сильно
задержалось. Телеканал "112 Украина" ведет трансляцию с военного
аэродрома в Борисполе, куда прилетает борт с освобожденными.
| В Борисполе встречают освобожденных украинских заложников Фото:
MIL.IN.UA / Facebook Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами.
Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР"
передали украинской стороне 16 человек, а боевики
"ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала
боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в
последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со
стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на
подконтрольной украинскому правительству территории.В ГПУ уточнили,
что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских
заложника.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас
луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров,
военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард
Неделяев, ученый-религиовед Игорь
Козловский и украинский военный Алексей Кириченко,
который удерживался боевиками с сентября 2014
года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в
аэропорту Борисполь.видео Видео: 112 Украина Online / YouTube