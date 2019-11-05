Дикие и смешные: финалисты премии Comedy Wildlife Photography Awards 2019 RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: До +20° и дожди - синоптики прогнозируют "грибную" неделю • Пешеходный мост возле НАУ закрывают на ремонт • Второе "бабье лето" - в разгаре, но уже 7 ноября идет похолодание • В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд ноября • Бюджет-2019 недовыполнен на 47 миллиардов гривен • Луценко прокомментировал отказ жены Ирины от мандата • Россия не ответила на семь требований отдать захваченные корабли – МИДвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: животные, юмор, дикая природа, фотоконкурсы. Дикие и смешные: финалисты премии Comedy Wildlife Photography Awards 2019 72животные, юмор, дикая природа, фотоконкурсы. Comedy Wildlife Photography Awards - самый милый фотоконкурс в мире: ежегодно профессионалы и любители фотографии представляют на суд зрителей смешные снимки диких животных. Фотопремия Comedy Wildlife Awards показала 40 самых смешных снимков дикой природы конкурса 2019 года. Общий победитель и победители в категориях будут объявлены 13 ноября.

Премия Comedy Wildlife Awards основана фотографами из Танзании Полом Джойнсон-Хиксом и Томом Сулламом, цель премии - привлечь внимание к усилиям по сохранению дикой природы, одновременно привнося в мир фотографии дикой природы немного юмора. Фоторепортажи Популярные теги ЗСУ, зима, Львов, Верховная Рада, природа, фотоподборки, фотоконкурсы, фестивали, вера, Майдан, женщины, ВСУ, политика, депутаты, столкновения, животные, беспорядки, Россия, милиция, тест-драйв, праздники, культура, живопись, Донбасс, мода, корабли, уикенд, Динамо, церковь, политики, самолеты, ВМС, митинги, кошки, США, соревнования, знаменитости, Одесса, фотопроект, мир, солдат, искусство, бизнес, Сергей Смоленцев, автомобили, цирк, архитектура, Саакашвили, НАТО, дизайн, туризм, история, суд, дети, Карпаты, выставки, джаз, военная техника, концерты, передовая, футбол, Киев, учения, стихийные бедствия, путешествия, полиция, общество, юмор, марш, люди, экология, Александр Зубко, фотография, музыка, война, Нацгвардия, Шахтер, портрет, фотографы, аннексия Крыма, Львів, АТО, транспорт, Дмитрий Дятлов, выборы, оккупация, парады, авиация, Порошенко, протесты, акции, пейзажи, Путин, город, #Євромайдан, досуг, традиции, катастрофы, спорт, технологии Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис ЗСУ, зима, Львов, Верховная Рада, природа, фотоподборки, фотоконкурсы, фестивали, вера, Майдан, женщины, ВСУ, политика, депутаты, столкновения, животные, беспорядки, Россия, милиция, тест-драйв, праздники, культура, живопись, Донбасс, мода, корабли, уикенд, Динамо, церковь, политики, самолеты, ВМС, митинги, кошки, США, соревнования, знаменитости, Одесса, фотопроект, мир, солдат, искусство, бизнес, Сергей Смоленцев, автомобили, цирк, архитектура, Саакашвили, НАТО, дизайн, туризм, история, суд, дети, Карпаты, выставки, джаз, военная техника, концерты, передовая, футбол, Киев, учения, стихийные бедствия, путешествия, полиция, общество, юмор, марш, люди, экология, Александр Зубко, фотография, музыка, война, Нацгвардия, Шахтер, портрет, фотографы, аннексия Крыма, Львів, АТО, транспорт, Дмитрий Дятлов, выборы, оккупация, парады, авиация, Порошенко, протесты, акции, пейзажи, Путин, город, #Євромайдан, досуг, традиции, катастрофы, спорт, технологииВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи designyoutrust.com планета Земля 05.11.2019



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