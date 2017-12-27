На территории Харьковского аэропорта уже готов борт для доставки украинских военнопленных в Киев, передает корреспондент .

Так, 73 украинские пленника вместе с Президентом Украины Петром Порошенко прилетят из Краматорска в Харьков.

В Харькове останутся несколько пленников, которых там ждут родственники, остальных специальным бортом доставят в Киев.

В столице прибытия освобожденных бойцов ожидают в аэропорту "Борисполь" примерно через два часа.

По последним данным, в аэропорту сели два вертолета.

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