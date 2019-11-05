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В Италии трое спасателей погибли при взрыве в здании
05.11.2019 12:02
На севере Италии три сотрудника спасательных служб погибли Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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