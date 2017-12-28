Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона за помощь в освобождении украинских заложников. Об этом он написал в своем Twitter, передает

"Спасибо всем, кто приложил усилия к освобождению украинских заложников, в том числе нашим международным партнерам - Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону", - написал Порошенко.

Напомним, ранее Президент встретил украинских заложников на Донбассе. На встрече присутствовали посол Франции и представитель посольства Германии.

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