Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта на Донбассе помогать обмену оставшимися заключенными. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.41 | комментариев: Меркель и Макрон настаивают на усилении поиска пропавших без вести на Донбассе Фото: EPA Лидеры Германии и Франции призвали стороны конфликта помогать обмену оставшимися заключенными.Меркель и Макрон также добавили, что Международному комитету Красного Креста необходимо предоставить полный доступ во все регионы Донбасса для поиска пропавших без вести.27 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Государственной пограничной службы, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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