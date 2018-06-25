В США специалисты из Мичиганского университета создали самый миниатюрный компьютер в мире, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что размеры компьютера составляют только 0,04 кубических миллиметра. Базируется устройство на 32-битном ARM-процессоре и оснащено датчиком температуры. Они получают энергию и входные сигналы через световые импульсы, а также передают данные о температуре через встроенный светодиод.

По данным источника, устройство передает данные о температуре процессору в виде импульсов с временным интервалом. При этом точность измерения температуры данным изобретением составляет 0,1 градуса Цельсия. Чип можно использовать для измерения разницы температур, что может указывать на наличие злокачественной опухоли.

Кроме этого, устройство способно принимать входящий сигнал, проводить вычисления и выдавать результат в виде исходящего сигнал, но не может хранить данные.

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