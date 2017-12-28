Комментарии России с осуждением снабжения оружием Украины из США похожи на осуждение маньяком насилия, написала в Facebook председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз.

Комментарии России с осуждением поставки оружия из США в Украину похожи на осуждение маньяком насилия. Есть огромная разница между поставками оружия террористам и сепаратистам и поставками оружия официальным государственным учреждениям. Конечно, можно жалеть, что в свое время никто не предоставил оружия бойцам за независимость Ичкерии, Ингушетии и Дагестана. , информирует еizvestia.com.

Россия уже три года предоставляет оружие российско-оккупационным силам на Донбассе. Однако она осуждает предоставление оружия суверенной Украине. Украина — государство, признанное международным сообществом. Так называемые фейковые республики — ЛНР, ДНР, ПМР, Абхазия и Южная Осетия — это марионеточные проекты Кремля. Но Кремль поставляет оружие в эти сепаратистские образования. Он поставляет оружие режиму Асада, который причастен к военным преступлениям и преступлениям против человечности. К группировкам Хезболла и Талибан, которые признаны террористическими. Поэтому Украинуу не интересует позиция основного спонсора международного терроризма по контракту на поставку вооружения для Вооруженных Сил Украины.

Мы и в дальнейшем будем усиливать свой оборонный потенциал, в том числе с помощью наших партнеров из Альянса. Мы осуждаем поставки летального оружия сирийскому правительству и сепаратистским марионеточным российским образованиям со стороны России и активное участие РФ в убийстве граждан САР, принадлежащих к оппозиционным Башару Асаду сил.

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Сегодня время ставить вопрос о тотальном эмбарго на поставки росийськкой продукции оборонно-промышленного комплекса в мире. Ведь она используется для нарушения международного права, агрессии и военных преступлений.

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