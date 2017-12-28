Можно построить дом, если строить дом. Но нельзя построить дом, если просто кидаешь камни в реку… Конечно, все атрибуты тяжёлой работы будут во втором случае с тобой: тяжести поднимаются, вся река взбаламучена, человек весь истекает вонючим потом… А дома как не было, так и нет! Деятельность современных людей, которые словно бы рождены, «чтобы Кафку сделать былью» - это строительство дома путём кидания камней. То есть эта деятельность, которой проектный ум не предшествует, а в самом лучшем случае лишь задним числом объясняет неизбежные при такой «стратегии» провалы.

Это в самом лучшем случае! Потому что чаще только из неизбежных провалов не делается никаких выводов, их уроки вообще никак не осмысляются, и человек радостно наступает на прежние грабли снова и снова.

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Главная причина: у него нет ни разума, ни памяти. Выходя на майдан, такой человек неспособен понять, что уже было несколько предыдущих майданов в его жизни… И что если ты уже неспособен читать, учится опыту предыдущих поколений, то нужно хотя бы собственному опыту учится…

Эти люди всерьёз считают экономистами шарлатанов, которые предлагают в качестве светлого будущего «отдать всё предпринимателям», на откуп частному бизнесу. А частный бизнес по какой-то неведомой мировой истории причине займётся не привычным своим делом «украсть и вывезти», а благоустройством народной жизни…

И здесь утрата не только диалектики явлений, но даже и простого смысла слов!

Бизнес не может решить проблемы общества. По определению термина, бизнес решает только проблемы тех, кто им занимается. И то лишь в случае успеха! А про общество тут речи не и быть не может.

Если бизнес станет решать чьи-то проблемы, кроме как своих владельцев, то он перестанет быть бизнесом. Назовите это благотворительностью, меценатством, гражданственностью, но это уже не бизнес! Это нечто, может быть, вырастающее из частного бизнеса, но очевидным образом переросшее его (как академик перерос пещерного человека, притом что биологически они одного вида).

А когда эти шарлатаны объявляют личное хищничество средством всеобщего блага – это окончательный и бесповоротный разрыв с логикой.

Выражающийся в простом провозглашении всего причиной, и следствием всего же, как это было у обкушавшихся мухоморами первобытных шаманов…

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В основе рационализма первой половины ХХ век и вопиющего иррационализма второй его половины – отношение человека к причинно-следственным связям. Современный человек настолько кафкианский, что он уже способен любую вещь объявить причиной любой другой вещи. Так, по непостижимой рациональному уму схеме, разрушение индустрии кажется кафкианскому недоумку модернизацией, обнищание – путём к обогащению (чем беднее я сегодня – тем богаче стану завтра), банда сепаратистов кажется ему стражем территориальной целостности, а защитники территориальной целостности – объявляются им сепаратистами.

Этот человек видит в мудрецах – презренных маргиналов, а в презренных маргиналах – отцов нации. Этот человек лечится от простуды в морозильнике, видит в бациллах и вирусах лекарство, а в лекарствах – болезнетворные организмы…

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В советской системе всё, созданное людьми, оставалось этим же людям и их детям. Не было внешнего хищника, который вывозит капиталы за океан. Не было и внутреннего, который прячет богатства за трёхметровым забором частного поместья.

Всё сделанное оставалось делателю. Как это выглядело на практике? Сошлюсь на рассказ директора ЖЭКа:

-В 1987 году, когда отстроили в Уфе микрорайон Сипайлово, дворники получали ключи от квартиры сразу вместе со спецодеждой! Никто не хотел идти в дворники в 1987 году, и вот, чтобы заманить людей, мы делали так…

Сейчас это кажется сказкой, потому что почти всё, сделанное человеком – либо вывозится в форме капитала за границу, либо оседает в карманах ненасытных внутренних «раджей». Ты можешь десятилетиями работать дворником, и потеряешь счёт тоннам собранного снега; но ничего, кроме профессиональных болезней этот труд тебе не даст…

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Вылезут лжеисторики, и станут пенять: в СССР того не хватало в свободной продаже, сего не хватало… А вы мне ответьте, раз вы историки: СКОЛЬКО ВЕКОВ эта система госплана и народной собственности существовала в спокойном состоянии?

СКОЛЬКО ВЕКОВ вы ей отпустили, чтобы она исправила непременно возникающие при строительстве нового огрехи? Без Гитлера, без изнурительной гонки вооружений, без холодной войны – сколько ВЕКОВ?!

Все достижения системы Госплана были достигнуты в СЧИТАННЫЕ ГОДЫ. Они и так-то поражают воображение, даже с учётом, что 60% промышленности работало на оборонку, и делало оружие, которое стреляет по нам сейчас из лап украинских гоминид… А если бы этой системе дали бы 40 лет внутреннего и внешнего покоя – что она тогда бы показала?

Лучше только это понимала Маргарет Тэтчер. Она оправдывала колоссальные затраты на борьбу с СССР, сообщив, что «ещё 25 лет Госплана – и советский отрыв от Запада стал бы необратимым». В трезвости старухе нельзя отказать: она лучше других понимала, что её системе отпущено совсем немного лет для уничтожения нового мира – а потом просто никто из людей уже не захочет этим заниматься…

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Чтобы понять случившееся с нами (как мы из второй экономики мира, из страны, способной производить ВСЕ известные человечеству виды продукции, сошли на 2% мирового ВВП) - нужно понимать связь между явлениями, хотя бы простейшую причину у последствий! Чтобы набрать воду в ванной, нужно сперва закрыть слив. Сколько бы ни хлестала вода из крана – если слив открыт, то вся она утечёт в канализацию…

Точно так же и труд человеческий. Чтобы он обогащал, делал жизнь "лучше и веселее" – нужно, чтобы плоды его не уходили на сторону. Сегодня труд презираем, и понятно почему: для трудящегося он сизифов. Он ничего не даёт, кроме усталости и скорби…

В «протестантской трудовой этике» капитализма труд был в почёте. Но мы же видим совершенно очевидную причину: речь шла о полунатуральной экономике, в которой продукт труда потреблялся самим трудящимся, либо, в готовом виде, продавался им на его условиях.

А если рыночную систему применить к сложному разделению труда, в которой человек производит ДЕТАЛЬ, ему лично не нужную и без других комплектующих не нужную никому? Вот мы и получим сизифов труд и презрение к созидательному труду!

Это настолько бесспорно, что не видеть этого может только человек с повреждёнными познавательными способностями (в науке их называют «когнитивными способностями»). Такой человек и будет, на уровне собаки Павлова, пускать слюну на европейские магазины, и видеть в самообнищании, в членовредительстве путь к волшебно возникающему в конце дороги страданий изобилию…

- Мы будем во всём покорны европейцам, и они создадут нам жизнь, во всём с ними сходную…

Ну да, а поросёнок, во всём покорный мяснику, получит в итоге жизнь, во всём сходную с мясниковой…

В царской России были и богатые, и очень богатые люди. Но никакой рабочий или крестьянин не видел своего счастья в сверкании чужого хрусталя. Потому что в царской России жили люди, пусть бедные, но рационально мысляшие. Они понимали, что есть не только богатство, но и те, за чей счёт оно возникает. И понимали, кто именно те люди, за счёт которых пиршествуют блистательно фабриканты, банкиры, помещики, купцы первой гильдии…

Они – даже оставаясь в деревне неграмотными – всё же не были сумасшедшими. И понимали, что всякое богатство делится:

- на извлекаемое человеком из природы

- и отобранное им у других людей.

Не разделив двух этих разных источников одного с виду богатства, превращаешься в поросёнка, который к мяснику пошёл «учится жизни»…

Может быть, холод бедности их трезвил, не знаю, но они прекрасно понимали, что «вот есть я и моя краюха», а вот «есть в Америке Ротшильд, и у него миллион таких краюх, но все они не мои».

Когда человек оказался в резко возрастающем благосостоянии второй половины ХХ века, его развезло, как последнего пьяницу, и он стал грубейшим образом путать чужое счастье с собственным достоянием.

- Почему у меня только одна краюха, а у Рокфеллера их на годы? Пойду, отдам Рокфеллеру свою единственную, а он обменяет мне её на свои залежи краюх…

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Сложившаяся система, конечно же, безумна, потому что для сохранения миллиардов за Абрамовичем или Порошенко (по обе стороны искусственной границы) - обществу необходимо оставаться сумасшедшим в массе своей. Всякое психически здоровое общество, у которого 2х2=4, а не "красный помидор" - отберёт у Абрамовичей их миллиарды.

К сожалению, они понимают это лучше нас - и потому делают всё, чтобы широкие массы оставались в состоянии почти клинической невменяемости...

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Наши славные воины Великой Отечественной войны были людьми не только мудрыми в философском смысле. Они, в гораздо более прагматичном смысле слова, были людьми трезвыми, здравомыслящими. Они обладали рациональным мышлением, которое позже было утрачено. В чём это проявлялось – спросите меня вы? А вот в чём:

Они знали за что воюют в буквальном смысле слова, знали что им принадлежит, и что у них пытается отобрать враг. Они понимали откуда взялось то, что им принадлежит, вплоть до того – у кого отнято (у помещика, фабриканта и т.п.). Они знали, чем следует пожертвовать, чтобы защитить свои завоевания, не прозевать, не отдать в чужие руки то предельно-конкретное, что им принадлежит.

И ещё они знали, как рационально-мыслящие люди, чуждые патологий кафкианства, когда, как и почему, в какой конкретно срок улучшится их жизнь. Знали, почему она улучшится, и что конкретно нужно сделать для этого улучшения. Их жизнь была в их руках. Этими руками они строили дома, которые потом им же и доставались, растили хлеб, который они же потом и ели. Как люди во всех смыслах РАЗУМНЫЕ – они умели считать, знали, что у них есть, и чем ценно то, что есть. Знали, чего у них нет, знали, почему нет и как сделать так, чтобы было…

Если кто-то из моих читателей думает, что рационализм, разумность что-то другое, то уверяю вас, что вы заблуждаетесь!

Современный человек глубоко иррационален, даже когда кажется самому себе хитрым и циничным.

Пользуясь его непониманием причинно-следственных связей между явлениями в нём воспитали (по системе академика Павлова) ЛОЖНУЮ РЕФЛЕКТОРНУЮ ДУГУ.

Напомню, что такое ложная рефлекторная дуга. Собаке показывали мясо и звонили в колокольчик. Так много раз. И в итоге, когда звонил колокольчик, уже без всякого мяса, у собаки начиналось слюноотделение, выделение желудочного сока и т.п. Абсолютно не связанные между собой мясо и звон колокольчика в её голове сливались в нечто единое. Сливались по злому капризу экспериментатора, по сути, издевающегося над подопытным существом…

Так это выглядит снаружи. Изнутри это выглядит как мир Кафки, предельно иррациональный мир. Звенит колокольчик – и все радуются…

Ладно, если колокольчик! А если удар током?!

Не понимая объективных связей между явлениями, безумный социопат строит свои представления о связях по ложной рефлекторной дуге, он увязывает несвязуемое…

Как это делается? Вот показывают высокий уровень жизни в Европе, выставляя её раем земным (страшно врут при этом, но это другой вопрос). Затем увязывают это видение, этот фантазм с «шокотерапией», со всеобщим обнищанием, криминальной приватизацией, властью воров и т.п. И выводят, как академик Павлов, ложную дугу рефлексии: чтобы жить лучше, нужно сперва жить хуже…

Казалось бы, даже ребёнок понимает, что падение обратно подъёму. И чтобы жить лучше – нужно просто улучшать жизнь день ото дня, шаг за шагом двигаясь к идеалу, а не в обратную от него сторону. Но при одном условии: понимает это ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ ребёнок...

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Рационализм делает сталинских соколов героями. И его отсутствие делает украинских солдат, воюющих за Украину, идиотами. Одни понимали конкретно и предметно, за что воюют. У других в голове расплывчатые, пышные и неопределённые миражи, какие бывают у людей, разучившихся считать и мир понимать.

- Европа даст бабла Порошенке, а он со мной поделится…

- А много он, миллиардер долларовый, в предыдущие годы с тобой вот лично делился?!

Откуда эти кафкианские фантазмы, эта полная утрата собственного «Я» с конкретикой его положения в обществе, времени и пространстве? Эти миражи сказочных княжеских балов посреди вымерзающего барака?

Я раз и навсегда прошу вас запомнить, если вы ещё способны к мыслительной деятельности: чужое богатство либо не имеет к вам никакого отношения, либо напрямую сделано из вашей бедности. В любом случае, отвлекаться на него не нужно.

Вот я, и вот мой удел: господин, конечно, живёт в доме с колоннами, и дом его мне нравится, но при чём тут я с моей мякиной? Притом, что он у меня на подкраску колонн ещё и последнюю мякину заберёт?

Ну почему это прекрасно понимали неграмотные люди в позапрошлом веке, и совершенно не понимает нынешний обалдуй, купивший себе фальшивую картонную корочку ажник о "высшем образовании"?!

25 декабря 2017

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