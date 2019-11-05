|Министр экономики признался, что на выборах голосовал за Порошенко
|05.11.2019 12:42
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на выборах в 2019 году голосовал за Петра Порошенко.(function() })();
Об этом он рассказал в интервью порталу «Цензор.нет». При этом, по словам министра, он не принимал участия в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду.
Милованов отметил, что в день выборов он находился в штабе партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», где дорабатывал программу для обучения будущих депутатов фракции.
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