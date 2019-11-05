Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на выборах в 2019 году голосовал за Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью порталу «Цензор.нет». При этом, по словам министра, он не принимал участия в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду.

Милованов отметил, что в день выборов он находился в штабе партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», где дорабатывал программу для обучения будущих депутатов фракции.

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