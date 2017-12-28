Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в местах, где содержались украинские заложники на неподконтрольной части Донбасса, после освобождения этих территорий, будет создан музей оккупации. Об этом он сегодня заявил в аэропорту Харькова по прибытии вместе с освобожденными украинскими заложниками из Донецкой области, передает

“Друзья, очень важно нам помнить, что украинские заложники не только продолжают оставаться, как они говорят, „на подвале“ в Донецке и Луганске, откуда мы их точно вытащим, а там сделаем музей оккупации”, — подчеркнул он.

Напомним, Порошенко убежден, что остальные украинских заложников будут освобождены.

Как сообщал Президент заявил, что Украина с утроенной энергией работать над освобождением остальных заложников.

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