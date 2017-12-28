Побывавшие в плену у боевиков получат квалифицированную медицинскую помощь в течение ближайших дней, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков. 27 декабря на Донбассе освободили 73 украинца Фото: president.gov.ua По его словам, побывавшие в плену у боевиков получат квалифицированную медицинскую помощь в течение ближайших дней."В основном – психологического свойства. Никаких больных или с ранениями там нет. Эти люди много лет сидели в тюрьме", – пояснил он.27 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Государственной пограничной службы, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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