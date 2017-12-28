Побывавшие в плену у боевиков получат квалифицированную медицинскую
помощь в течение ближайших дней, рассказал советник президента
Украины Юрий Бирюков. 27 декабря на Донбассе освободили 73 украинца
Фото: president.gov.ua По его словам, побывавшие в плену у боевиков
получат квалифицированную медицинскую помощь в течение ближайших
дней."В основном – психологического свойства. Никаких больных
или с ранениями там нет. Эти люди много лет сидели в
тюрьме", – пояснил он.27 декабря на Донбассе
состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным
Государственной пограничной службы, Украина обменяла 233
задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на
свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем
Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард
Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские
военные Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы
безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики
"ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.
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