|В Нидерландах запретят разведение мопсов
|05.11.2019 12:49
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Об этом сообщает Vet Times.
"Правительство Нидерландов объявило, что должны активно действовать законы, направленные на запрещение разведения собак со слишком короткими мордочками", - говорится в сообщении.
И хотя начиная с 2014 года уже было запрещено разводить около 20-ти брахиоцефальных пород (с укороченной мордочкой) этот запрет до сих пор надлежащим образом не выполняется. Поэтому правительство хочет усилить контроль за его выполнением.
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