---

Конгресс мышовай тилигенцыи джыть бунтовал фчира , мол, котов в отстафку , долой дуст, даёшь свободный проход на продовольственныя склады кожному тилигентному мышу и фсё такоя . Питицыю состряпали, кучку плакатаф налепили, обчим едва угомонилися .

----

Списак бунтующай тилигенцыи прилагаицца :

--

А так жи типичныи коминтарии нитилигентнай обчествиннасти :

----

--

Корочи мыхи стёрли две пачки новых фламастираф , извили ватманаф штук шесть , потома пиричитали текст, осталися довольны и разбижалися по норам сочинять воззванию к народу .Такая вот хвостоверть .

-----

с котёнкам ничо ни случилося ...сие он то таблеткаф тада лишних из за Полосатава сожрал, типеря витаминаф и яму ничо не делаицца ...сие прикрасна, значит он как я , я тожы часта случайна сжыраю то таблеткаф большы чем нада , то витаминаф , то маслы выпил большы чем нада , приволокли мине лососевая масла, ну я яво жрал ложки по читыри или жы пять в дён, ещо и Полосатава пичкал, но тот отказался на третий дён, а я сожрал чтоб быстрея отвязацца ухаха оказалося, что нада была яво исть на кончики чайнай ложычки рас в дён ухаха ой...ну ничаво небыла ихихи сожралося бис последствий . Сие када у миня возникают какии то витаминовыи штукенцыи коие нада исть, то я их в сибя быстрея запихую, чтоб отвязацца . Ни люблю ибо всяческих режымаф и графикаф , ну тама по часам чо то жрать, или по дозам тама....фпихнул скорея и капец , я всгда так делаю .

---

Зафтри куплю сибе подарак на Новый , ибо нада ...свитру писочнава цвету я видал мяхкую шырстиную...видал ещо ажна ниделю назад но знаю где и поплитуся ибо нада ещо еды купить зафтри ...наверна...а можыт буит линива и тада послизафтри или в суботу...можыт и такоя быть что линива и капец , но пока я щитаю что поплитуся а тама видна буит .

-----

Какии самыи важныи событии были в 2017 году , спросити вы ката и я отвечу вам - щас клипану , дажи если вы и ни спросити, ибо так хочу .

Сначалы клипанём важныи событии для миру , а потома отдельно для России .

1 Самое важное событие для миру , коие окажет влияние в будущей буквально на всех и вся , сие хвакт того , что миру сему придёцца жить со Светлейшим ещо как минимум шесть летаф и шесть зимаф, а так жи шесть осиняф и шесть вёсин , обчим довольно большой кусок времини, посему надеяцца мышам болия не на чо ихихи Многим государствам от этого буит прикрасна , ибо стабильнасть и улучшения обчава политикческава климату на планети сие многа каму хорошо, ну всем адекватным ни хвашыстам, ни маньякам и ни грабитилям сие хорошо. А ужо маньякам и грабитилям сие шыбко плоха и травуры по этому пводу ужо начинаюцца но к марту оне ужо приоритут устойчивую пичальную линию , ибо многа каму ни хочицца в сие верить, а придёцца .

2 . Фторое по важности событие для миру сие осознание всеми " ведущими политиками " миру и окрестностяф яво , таво хвакту что Россия вернулась в большую Игру , сделала сразу несколько важных и резких ходов и выиграла . Про то можно молчать но осознали сие все и с этим придёцца типеря жить в новай будущай, учитывая типеря этот хвакт , что всё чо планировалося рания нада перепланирывать, ибо жырное обстоятельство появилося и его никуды ни денишь.

3 Третье важное событие для миру сие наглядно была пказана возможность сущчествования никогда рания не бывшего военно-политикческого союзу Россия-Турция-Иран . В этом много чаво есмЪ , сие наполненно столькими нюансами что все и ни опишышь.

Во первых сама возможность такой конхвигурацыи никем не воспринималася , активно высмеиваласяразличными мышовыми академиками и кспертами а так жи самим госдепом вообче говорилося что война на БВ идет между суннитами и шиитами, ну вы помнити сие , исраэлтяне тоджыть сию мантру читали и соответственно " наши " ксперты сие талдычили ибо они и есмЪ исраэлтяне , угу . Но апять жи - кот Мотя клипал вам что буит такоя и очинь давно и вы знаити отчаво - от таво что кот правый а ни какой то тама левый . Знал кот сие потому , что Светлейший не имеет искусственных барьеров в голове , коие расставляют мышы , Светлейший делает то, чо выгоднея всяво и ни заморачивается криками со всех сторон что такоя невозможно ибо " историкчески так сложылося " ну у вас сложылося, мышня, а у нас разложылося . Нет ничего такого чего нельзя было бы изменить, главное чтоб сознание было свободным, а сие у Светлейшего есть, посему такЪ.

Ну и далия вы понимаете , этот союз доказал НА ДЕЛЕ а не на словах свою эффективность и даже если взаимодействием по решению сирийско-иракской урегулировании сие заночится союз то можно щитать что главнейшая задача выполнена. Хотя я оптимистичный на будущую , думаю ещо и по Ахрики этот союз пригодицца , да и на БВ ещо полазиим , ибо тама ещо мутить и мутить, пока всё не вымутим чо нам нада .

4 Четвертая важная события для миру сие тот хвакт что самыи жырнючии мыхи, коие были уверены что завалют товарищча Трампа , сначалы прошлай зимой, потома висной, потома осинью..короче все они проиграли второй рас и сие наглядно апять таки все каму нада увидели .ТоварищчТрамп смог ввести их всех в заблуждении и прочии блуждении , они кидалися на стенки аквариуму , товарищч Трамп каво то увольнял, они кидалися апять, товарищч Трамп в каво то пулял, они опять - он войну Ыну и прочая и прочая и прочая хвостоверть . Типеря очевидным стал хвакт того что они ничаво не смогли сделать и болия таво - КАК КОТ С САМОЙ НАЧАЛЫ И КЛИПАЛ , икономика США начала заметно таки расти и восстанавливацца, а сие означает что второй срок товарищча Трампа маячит хотя ты тресни , обчим бида . Сие важная события что товарищча Трампа тоджыть всем придёцца лицезреть ещо долга и нудна , от яво никуды ни денисся со всеми вытекающими .

5 . Пятая события заключаицца в том, что ЕС обкакался и сие тоджыть бесспорно всем кто при памяти . Данная структурка начала активно мешать самим структурирующимся , за неимением кого жрать - потихоньку приступили к кушанию друг дружки...ну ужо во всякай случаи разобрали вилки, ножи и кожный прицелюицца кого первава буим кушать, угу . Обчим пирспиктива увликатильнай зрелищи всем обиспечина . Брекситы, каталонии, санкцыиполякам,падения Меркель и прочая и прочая и прочая . Висёлый токмо Заиц , жывёт в своей мири, празднуит победы, танцуит, висилицца , фотаицца и заказуит дворцы на днюхи с новыми рубашками . Я радый за яво .

6 .Шыстоя события сие то, что товарищч Ын наглядна всяму миру продемонстрирывал , что фсе мышовыя смихуёчки про " бумажныи ракеты " Ына они могут засунуть сибе...ну обчим вы понили куды . Всем ясна показалося , что никакая США или жи НАТА ни сможыт ничо сделать даджыть с Ынам и сие мы умолчим про не Ына . Ибо потери и убыток будут на столько капец какия , что если США таки решут на их напасть, то сие будут означать похараны США . Ибо буит ухирачена половина Б Кореи, Ипония и кусок США , в итоги , апосля апокалипсису с США ни буит иметь делу даджыть Мексика , доллар все выкинут чирис 24 чиса , блокада для США начнёцца чирис ниделю и ни снимицца пока они ни пиридохнут сами...такая вот пирспиктива и сие я кратко токмо в обчих чиртах . Все сие увидали и понили . Сюды жи пихнём Китай, ибо отдельную строку ни буим на их тратить - просидели под листикам ещо один год , ни в какой союзи не были, никаво ни спасали. ни с кем не воевали, никаво ни побиждали - шыли трусы . За их кот тоджыть радый .

---

Вирнуся пожжи...ибо устал клипать и еды почти нету ...пошол полазию, поищу чаво то хоть...Полосатый ушол, можыт чо то и купит....если вообче припрёцца ночирам...а можыт приползёт утрам и бис всяво . Посему такЪ.

--

Важныи событии для России .

1 Первое важное событие для России точно софпадаит с первым по важнасти для миру . Все нормальныя люди. или жи каты вздохнули с облигченией ибо буит Светлейший , можна ни нервничать и ни параноить ихихи мыхи схватилися за жывоты и шустро убижали по теалетам - расстройства жылуткаф случилася ухаха но отдельно упоротыи обкакаюцца в марти ужо окончатильна , с чем я их и поздравляю ихихи Первым номером - САМОвыдвижение Светлейшего. Мы все за яво , ибо шыбко любим .

-

Ну вы понили чо происходит ? Наши окружыли амераф , объявили что у их сидит игила и капец ихихи ну типа сие сирийцы окружыли . Такии дила . Ну амеры сие и есмЪ игила, так што . Обчим шыкарная ситуацыя , вообче нада списак таво клипануть, что не являицца обчеизвестным и публично признанным и сия комбинацыя вполне может занять первое место в этой списки . Капец красата .

---

2 Фторым по важности событием для России щитаю явный и полный обкакон мышовых хвостовертаф . Рэволюцыи не состоялись , бунты рассыпались , вместопатриотикческии изыскании наглядно превратилися в идиотикческии, одна поклониада и матильдай чаво стоют и сие мы умолчим о битие головами о стены, разбивании мышын об кинотеатры и прочии дрыгании ногами. Корочи всё провалилося - Светлейший идёт на выборы, весь народ за яво, мышей все презирают , ФСБ все любют. Сие итоги году шызохреникческого мыша и кот клипал что так буит, что так он и закончицца ихихи ...в марти ждём Дохтора

3 Третим важным событием я по праву считаю то, про чо никто ни клипанёт. а мы таки клипанём ибо сие важное . Мышы-тварцы, мышы-скаты и прочии деитили утратили неприкаснавеннасть наглядна, картина маслай . Низя болия воровать биснаказанно на одном простом основании что ты творчиская мыха и ни любишь Кремль. Ни люби типеря Кремль в аквариуми ихихи

ФСБ люди начали любить и вспоминать о их чащи и хорошо , ибо они герои, не то что некоторыя .

Тута ставим сие и сибе в нибольшую заслугу и поставим сибе малинький памитничак за 2017 год . Всё больши людёв пишут " слава ФСБ ! " и сие прикрасна - у мышов нет шансаф в таком положении вещов .

Болия нихвоста важнава не вижу я , всё остальноя фторична . и третична и четверична ихихи .

---

Ихихи мышара ихихи мыш мыша пихаит неспеша ихихи скаты ибучии

----

Зюганову в госдепи видать приказали свалить и мыша этого выдвинуть ихихи сам бы он хвост ушол

----

Засохшава сыру вам от мышов . ...такии вот кусочки

----



--

Мышыная возня как она есмЪ ихихи Кадыров мышам :

--



--

Ихихи

----

--

--



Вот думаю...а можыт нам сибе НАТУ забрать...ну амераф выкиним , а можна джыть сибе прибрать чо тама лишнява...допустим выкинуть оттэдава мелочь противную, а иных типа забрать сибе, под свою руководству . Спицопирацыю информацыонно в конце оформить типа тама дружба всяво хорошава на континетни, мол, единая пространства супротив злы и фсё такоя ...тама от Атлантики до Тихого океяну и прочая, ну вы понимаити как нада сие обделать . Чо добру пропадать...

--

Кто тама квакаит про мыша коий о Шаинском мыше написал ? Вот он - мышраильская мыха отсюдава, как обычно, типичный мышовый гат

----

А кот вам ХВОСТ КАДА , ХВОСТ СКОКА ПИШЫТ - ОНИ СПИЦАЛЬНА ХУИТУ ДЛЯ РУССКИХ СОЧИНЯЮТ И ПЕСНИ И ПЛЯСКИ И НАЗЫВАЮТ СИЕ МЕСТЬЮ И ФИЛЬМЫ СПИЦАЛЬНА СНИМАЮТ ХЕРОВЫЯ И СПИКТАКЛИ , СИЕ ОТ НЕНАВИСТИ К НАМ !

НЕ СМОТРИТЕ , НЕ СЛУШАЙТЕ , НЕ ЧИТАЙТЕ , НЕ ХОДИТЕ !



" Вот , Я наперед сказал вам..."

---

там жа в коминтах к посту яво родственница , как я понил плимянница

-----

--

Напомню вам иныи мичты про нашу гибель . Поет вам тоджыть ..лавуриат всяво

--

Наговарют кот на невиновных мышов...знамо дело так...

Сводка.нет - Новости Украины и Мира