|Блог Кота Моти: Мышовая бунта и событии
|28.12.2017 00:30
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Конгресс мышовай тилигенцыи джыть бунтовал фчира , мол, котов в отстафку , долой дуст, даёшь свободный проход на продовольственныя склады кожному тилигентному мышу и фсё такоя . Питицыю состряпали, кучку плакатаф налепили, обчим едва угомонилися .
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Списак бунтующай тилигенцыи прилагаицца :
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А так жи типичныи коминтарии нитилигентнай обчествиннасти :
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с котёнкам ничо ни случилося ...сие он то таблеткаф тада лишних из за Полосатава сожрал, типеря витаминаф и яму ничо не делаицца ...сие прикрасна, значит он как я , я тожы часта случайна сжыраю то таблеткаф большы чем нада , то витаминаф , то маслы выпил большы чем нада , приволокли мине лососевая масла, ну я яво жрал ложки по читыри или жы пять в дён, ещо и Полосатава пичкал, но тот отказался на третий дён, а я сожрал чтоб быстрея отвязацца ухаха оказалося, что нада была яво исть на кончики чайнай ложычки рас в дён ухаха ой...ну ничаво небыла ихихи сожралося бис последствий . Сие када у миня возникают какии то витаминовыи штукенцыи коие нада исть, то я их в сибя быстрея запихую, чтоб отвязацца . Ни люблю ибо всяческих режымаф и графикаф , ну тама по часам чо то жрать, или по дозам тама....фпихнул скорея и капец , я всгда так делаю .
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Какии самыи важныи событии были в 2017 году , спросити вы ката и я отвечу вам - щас клипану , дажи если вы и ни спросити, ибо так хочу .
Сначалы клипанём важныи событии для миру , а потома отдельно для России .
1 Самое важное событие для миру , коие окажет влияние в будущей буквально на всех и вся , сие хвакт того , что миру сему придёцца жить со Светлейшим ещо как минимум шесть летаф и шесть зимаф, а так жи шесть осиняф и шесть вёсин , обчим довольно большой кусок времини, посему надеяцца мышам болия не на чо ихихи Многим государствам от этого буит прикрасна , ибо стабильнасть и улучшения обчава политикческава климату на планети сие многа каму хорошо, ну всем адекватным ни хвашыстам, ни маньякам и ни грабитилям сие хорошо. А ужо маньякам и грабитилям сие шыбко плоха и травуры по этому пводу ужо начинаюцца но к марту оне ужо приоритут устойчивую пичальную линию , ибо многа каму ни хочицца в сие верить, а придёцца .
2 . Фторое по важности событие для миру сие осознание всеми " ведущими политиками " миру и окрестностяф яво , таво хвакту что Россия вернулась в большую Игру , сделала сразу несколько важных и резких ходов и выиграла . Про то можно молчать но осознали сие все и с этим придёцца типеря жить в новай будущай, учитывая типеря этот хвакт , что всё чо планировалося рания нада перепланирывать, ибо жырное обстоятельство появилося и его никуды ни денишь.
3 Третье важное событие для миру сие наглядно была пказана
возможность сущчествования никогда рания не бывшего
военно-политикческого союзу Россия-Турция-Иран . В этом много чаво
есмЪ , сие наполненно столькими нюансами что все и ни
опишышь.
4 Четвертая важная события для миру сие тот хвакт что самыи жырнючии мыхи, коие были уверены что завалют товарищча Трампа , сначалы прошлай зимой, потома висной, потома осинью..короче все они проиграли второй рас и сие наглядно апять таки все каму нада увидели .ТоварищчТрамп смог ввести их всех в заблуждении и прочии блуждении , они кидалися на стенки аквариуму , товарищч Трамп каво то увольнял, они кидалися апять, товарищч Трамп в каво то пулял, они опять - он войну Ыну и прочая и прочая и прочая хвостоверть . Типеря очевидным стал хвакт того что они ничаво не смогли сделать и болия таво - КАК КОТ С САМОЙ НАЧАЛЫ И КЛИПАЛ , икономика США начала заметно таки расти и восстанавливацца, а сие означает что второй срок товарищча Трампа маячит хотя ты тресни , обчим бида . Сие важная события что товарищча Трампа тоджыть всем придёцца лицезреть ещо долга и нудна , от яво никуды ни денисся со всеми вытекающими .
5 . Пятая события заключаицца в том, что ЕС обкакался и сие тоджыть бесспорно всем кто при памяти . Данная структурка начала активно мешать самим структурирующимся , за неимением кого жрать - потихоньку приступили к кушанию друг дружки...ну ужо во всякай случаи разобрали вилки, ножи и кожный прицелюицца кого первава буим кушать, угу . Обчим пирспиктива увликатильнай зрелищи всем обиспечина . Брекситы, каталонии, санкцыиполякам,падения Меркель и прочая и прочая и прочая . Висёлый токмо Заиц , жывёт в своей мири, празднуит победы, танцуит, висилицца , фотаицца и заказуит дворцы на днюхи с новыми рубашками . Я радый за яво .
6 .Шыстоя события сие то, что товарищч Ын наглядна всяму миру
продемонстрирывал , что фсе мышовыя смихуёчки про " бумажныи ракеты
" Ына они могут засунуть сибе...ну обчим вы понили куды . Всем ясна
показалося , что никакая США или жи НАТА ни сможыт ничо сделать
даджыть с Ынам и сие мы умолчим про не Ына . Ибо потери и убыток
будут на столько капец какия , что если США таки решут на их
напасть, то сие будут означать похараны США . Ибо буит ухирачена
половина Б Кореи, Ипония и кусок США , в итоги , апосля
апокалипсису с США ни буит иметь делу даджыть Мексика , доллар все
выкинут чирис 24 чиса , блокада для США начнёцца чирис ниделю и ни
снимицца пока они ни пиридохнут сами...такая вот пирспиктива и сие
я кратко токмо в обчих чиртах . Все сие увидали и понили . Сюды жи
пихнём Китай, ибо отдельную строку ни буим на их тратить -
просидели под листикам ещо один год , ни в какой союзи не были,
никаво ни спасали. ни с кем не воевали, никаво ни побиждали - шыли
трусы . За их кот тоджыть радый .
Вирнуся пожжи...ибо устал клипать и еды почти нету ...пошол полазию, поищу чаво то хоть...Полосатый ушол, можыт чо то и купит....если вообче припрёцца ночирам...а можыт приползёт утрам и бис всяво . Посему такЪ.
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1 Первое важное событие для России точно софпадаит с первым по важнасти для миру . Все нормальныя люди. или жи каты вздохнули с облигченией ибо буит Светлейший , можна ни нервничать и ни параноить ихихи мыхи схватилися за жывоты и шустро убижали по теалетам - расстройства жылуткаф случилася ухаха но отдельно упоротыи обкакаюцца в марти ужо окончатильна , с чем я их и поздравляю ихихи Первым номером - САМОвыдвижение Светлейшего. Мы все за яво , ибо шыбко любим .
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Ну вы понили чо происходит ? Наши окружыли амераф , объявили что у их сидит игила и капец ихихи ну типа сие сирийцы окружыли . Такии дила . Ну амеры сие и есмЪ игила, так што . Обчим шыкарная ситуацыя , вообче нада списак таво клипануть, что не являицца обчеизвестным и публично признанным и сия комбинацыя вполне может занять первое место в этой списки . Капец красата .
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2 Фторым по важности событием для России щитаю явный и полный обкакон мышовых хвостовертаф . Рэволюцыи не состоялись , бунты рассыпались , вместопатриотикческии изыскании наглядно превратилися в идиотикческии, одна поклониада и матильдай чаво стоют и сие мы умолчим о битие головами о стены, разбивании мышын об кинотеатры и прочии дрыгании ногами. Корочи всё провалилося - Светлейший идёт на выборы, весь народ за яво, мышей все презирают , ФСБ все любют. Сие итоги году шызохреникческого мыша и кот клипал что так буит, что так он и закончицца ихихи ...в марти ждём Дохтора
3 Третим важным событием я по праву считаю то, про чо никто ни
клипанёт. а мы таки клипанём ибо сие важное . Мышы-тварцы,
мышы-скаты и прочии деитили утратили неприкаснавеннасть наглядна,
картина маслай . Низя болия воровать биснаказанно на одном простом
основании что ты творчиская мыха и ни любишь Кремль. Ни люби типеря
Кремль в аквариуми ихихи
Болия нихвоста важнава не вижу я , всё остальноя фторична . и третична и четверична ихихи .
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Ихихи мышара ихихи мыш мыша пихаит неспеша ихихи скаты ибучии
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Мышыная возня как она есмЪ ихихи Кадыров мышам :
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Ихихи
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Кто тама квакаит про мыша коий о Шаинском мыше написал ? Вот он - мышраильская мыха отсюдава, как обычно, типичный мышовый гат
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А кот вам ХВОСТ КАДА , ХВОСТ СКОКА ПИШЫТ - ОНИ СПИЦАЛЬНА ХУИТУ ДЛЯ РУССКИХ СОЧИНЯЮТ И ПЕСНИ И ПЛЯСКИ И НАЗЫВАЮТ СИЕ МЕСТЬЮ И ФИЛЬМЫ СПИЦАЛЬНА СНИМАЮТ ХЕРОВЫЯ И СПИКТАКЛИ , СИЕ ОТ НЕНАВИСТИ К НАМ !
НЕ СМОТРИТЕ , НЕ СЛУШАЙТЕ , НЕ ЧИТАЙТЕ , НЕ ХОДИТЕ !
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там жа в коминтах к посту яво родственница , как я понил плимянница
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Напомню вам иныи мичты про нашу гибель . Поет вам тоджыть ..лавуриат всяво
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Наговарют кот на невиновных мышов...знамо дело так...Источник - .
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