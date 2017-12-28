Калининградский судостроительный завод "Янтарь" приостановил
производство партии фрегатов для Минобороны РФ из-за отсутствия
силовых установок, которые поставляла Украина. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.59 | комментариев: Россия
не может достроить фрегаты без украинских силовых установок Фото:
ЕРА Он отметил, что договор "Янтаря" с Минобороны действителен,
однако строительство кораблей остановлено в ожидании двигателей
российского производства или поставок другого заказчика.О
приостановке строительство фрегатов проекта 11356 сообщалось еще в
феврале 2017 года.До настоящего момента вопрос с поставкой
российских двигателей в Калининград так и не решен. Предполагается,
что вторая партия кораблей может быть продана Вооруженными силами
Индии, которые решат вопрос с двигателями самостоятельно.Всего
для Черноморского флота до 2020 года планировалось
построить шесть кораблей. Два корабля были приняты на вооружение,
один – проходит государственные испытания.Строительство второй
тройки фрегатов остановилось из-за отсутствия силовых установок. На
заводе в разной степени готовности находятся корпуса двух
недостроенных фрегатов.После начала военной агрессии России в 2014
году президент Украины Петр Порошенко "категорически запретил любое
сотрудничество с Россией в военной сфере", заявляли в
правительстве. В мае 2015 года Кабинет Министров
Украины расторг соглашение о военно-техническом
сотрудничестве с РФ.
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