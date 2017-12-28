Калининградский судостроительный завод "Янтарь" приостановил производство партии фрегатов для Минобороны РФ из-за отсутствия силовых установок, которые поставляла Украина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.59 | комментариев: Россия не может достроить фрегаты без украинских силовых установок Фото: ЕРА Он отметил, что договор "Янтаря" с Минобороны действителен, однако строительство кораблей остановлено в ожидании двигателей российского производства или поставок другого заказчика.О приостановке строительство фрегатов проекта 11356 сообщалось еще в феврале 2017 года.До настоящего момента вопрос с поставкой российских двигателей в Калининград так и не решен. Предполагается, что вторая партия кораблей может быть продана Вооруженными силами Индии, которые решат вопрос с двигателями самостоятельно.Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть кораблей. Два корабля были приняты на вооружение, один – проходит государственные испытания.Строительство второй тройки фрегатов остановилось из-за отсутствия силовых установок. На заводе в разной степени готовности находятся корпуса двух недостроенных фрегатов.После начала военной агрессии России в 2014 году президент Украины Петр Порошенко "категорически запретил любое сотрудничество с Россией в военной сфере", заявляли в правительстве. В мае 2015 года Кабинет Министров Украины расторг соглашение о военно-техническом сотрудничестве с РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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