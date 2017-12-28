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Рекордную елку из автомобилей создали в Запорожье, - ВИДЕО
28.12.2017 00:32
Рекордную елку из автомобилей создали в Запорожье, - ВИДЕО
В установлении рекорда приняли участие 270 машин
В Запорожье 24 декабря зафиксировали рекорд Украины - самую большую елку из автомобилей. В установлении рекорда приняли участие 270 машин.
Рекордную елку из автомобилей создали в Запорожье, - ВИДЕО Фото: tv5.zp.ua

Об этом передает телеканал TV5.

Инициаторами установления рекорда выступили запорожский телеканал TV5 и союз автомобилистов Smotra ZP. К событию присоединились и запорожские патрульные полицейские.

По словам представителя Книги рекордов Украины Игоря Пидчибия, несколько дней назад похожее событие проводили в Хмельницком. Там в форме елки выстроились 69 автомобилей.

Напомним, в 2015 году телеканал TV5 установил национальный рекорд Украины, проведя самый долгий утренний прямой эфир. Команда программы "Утро с TV5" работала в режиме онлайн 26 часов.

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