В установлении рекорда приняли участие 270 машин

Об этом передает телеканал TV5 .

Инициаторами установления рекорда выступили запорожский телеканал TV5 и союз автомобилистов Smotra ZP. К событию присоединились и запорожские патрульные полицейские.

По словам представителя Книги рекордов Украины Игоря Пидчибия, несколько дней назад похожее событие проводили в Хмельницком. Там в форме елки выстроились 69 автомобилей.